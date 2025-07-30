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جلسة تمارين واحدة تساعد في محاربة السرطان
(MENAFN- Al-Bayan) كشفت دراسة جديدة من جامعة إديث كوان الأسترالية أن ممارسة التمارين الرياضية، بانتظام، سواء أكانت تمارين متقطعة عالية الشدة أو سواها، تساعد بمحاربة السرطان، من خلال رفع مستويات بروتينات تفرز من العضلات تعرف باسم ((الميوكاينات)) ذات التأثير المضاد للسرطان.
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