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جلسة تمارين واحدة تساعد في محاربة السرطان

جلسة تمارين واحدة تساعد في محاربة السرطان

2025-07-30 07:29:15
(MENAFN- Al-Bayan) كشفت دراسة جديدة من جامعة إديث كوان الأسترالية أن ممارسة التمارين الرياضية، بانتظام، سواء أكانت تمارين متقطعة عالية الشدة أو سواها، تساعد بمحاربة السرطان، من خلال رفع مستويات بروتينات تفرز من العضلات تعرف باسم ((الميوكاينات)) ذات التأثير المضاد للسرطان.

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