"صيفنا بالعربية" تختتم أنشطة يوليو وتستهل برنامج أغسطس

"صيفنا بالعربية" تختتم أنشطة يوليو وتستهل برنامج أغسطس
واستضافت مكتبة الأطفال في المجمع الثقافي فعالية ((رسائل عربية))، التي أتاحت للناشئة التعبير عن مشاعر الشكر والامتنان عبر كتابة رسائل لأشخاص مؤثرين في حياتهم، ما يساعد على تطوير مهاراتهم اللغوية والقيمية.
وأخيراً نظم المركز جلسة تعريفية بمسابقة ((أصدقاء اللغة العربية)) في مكتبة الوثبة، استقطبت أطفالاً من مختلف الأعمار، وقدّمت شرحاً لآلية المشاركة وتفاصيل التحديات الثقافية والمعرفية المصاحبة للمسابقة.
وخلال شهر أغسطس المقبل يواصل المركز أنشطته ضمن مبادرة ((صيفنا بالعربية))، حيث تقام في 16 أغسطس ورشة ((رمستنا العربية)) في المجمع الثقافي، وهي فعالية تفاعلية، تهدف إلى إعادة صياغة الأمثال الشعبية باللهجة الفصحى بأسلوب إبداعي.
كما تحتضن مكتبة الأطفال في المجمع الثقافي سلسلة من الجلسات القرائية المخصصة للأطفال في 9 و10 و23 و26 و27 أغسطس المقبل، يقدمها نخبة من كتاب أدب الطفل، وترافقها أنشطة في مجالات الكتابة الإبداعية، والتفكير النقدي، والحرف اليدوية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
القاهرة تحتضن البطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم 2026
"هت 8" تعزّز استراتيجيتها الرأسمالية بالحصول على ترخيص من مركز دبي المالي العالمي
وجهات دبي الإبداعية.. بيوت جمال عامرة بالروائع والدهشة
21 مليون دينار صافي أرباح برقان في النصف الأول
حريق في طائرة "فيرجن أستراليا" بسبب شاحن متنقل
12.7 مليون دينار أرباح الملكية الأردنية خلال النصف الأول من العام الحالي