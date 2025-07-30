"صيفنا بالعربية" تختتم أنشطة يوليو وتستهل برنامج أغسطس

MENAFN - Al-Bayan) اختتم مركز أبوظبي للغة العربية عدداً من الفعاليات الثقافية والتفاعلية، التي نظمها في إطار مبادرة ((صيفنا بالعربية))، التي تعد جزءاً من مبادرة ((الحملة المجتمعية لدعم القراءة المستدامة))، وسط حضور لافت من الأطفال والناشئة، وتفاعل كبير من أولياء الأمور.

واستضافت مكتبة الأطفال في المجمع الثقافي فعالية ((رسائل عربية))، التي أتاحت للناشئة التعبير عن مشاعر الشكر والامتنان عبر كتابة رسائل لأشخاص مؤثرين في حياتهم، ما يساعد على تطوير مهاراتهم اللغوية والقيمية.

وأخيراً نظم المركز جلسة تعريفية بمسابقة ((أصدقاء اللغة العربية)) في مكتبة الوثبة، استقطبت أطفالاً من مختلف الأعمار، وقدّمت شرحاً لآلية المشاركة وتفاصيل التحديات الثقافية والمعرفية المصاحبة للمسابقة.

وخلال شهر أغسطس المقبل يواصل المركز أنشطته ضمن مبادرة ((صيفنا بالعربية))، حيث تقام في 16 أغسطس ورشة ((رمستنا العربية)) في المجمع الثقافي، وهي فعالية تفاعلية، تهدف إلى إعادة صياغة الأمثال الشعبية باللهجة الفصحى بأسلوب إبداعي.

كما تحتضن مكتبة الأطفال في المجمع الثقافي سلسلة من الجلسات القرائية المخصصة للأطفال في 9 و10 و23 و26 و27 أغسطس المقبل، يقدمها نخبة من كتاب أدب الطفل، وترافقها أنشطة في مجالات الكتابة الإبداعية، والتفكير النقدي، والحرف اليدوية.