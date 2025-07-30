الأرشيف والمكتبة الوطنية يثري المخيمات الصيفية الطلابية

الأرشيف والمكتبة الوطنية يثري المخيمات الصيفية الطلابية
وتوزعت مشاركات الأرشيف والمكتبة الوطنية في أماكن عدة، وقد بلغ عددها 71 فعالية، واستفاد منها أكثر من 3777 مشاركاً؛ وأول الأماكن التي قدم فيها الأرشيف والمكتبة الوطنية فعالياته كانت بمقره حيث استضاف الطلبة، وقدم لهم محاضرات بمواضيع وطنية، وصحبهم المختصون في جولات تعريفية تشمل قاعة الشيخ زايد بن سلطان، وقاعة الشيخ سرور، وقاعتي المكتبة للاطلاع على محطات مهمة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى أبرز المراجع والمصادر التي يمكنهم الاعتماد عليها.
ومن الأرشيف والمكتبة الوطنية انطلق المختصون إلى المخيمات الطلابية التابعة لبرنامج صندوق الوطن، حيث قدموا ورشاً فنية تدور حول معالم من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحاضرات في الهوية الوطنية والقيم الإماراتية.
وكذلك في المخيم الصيفي الخاص بالمركز الوطني للتأهيل؛ حيث شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في الملتقيات الصيفية التي تستهدف صقل مواهبهم في متطلبات الحياة، ومحاضرة حول عهد الاتحاد، موضحاً للمشاركين أهمية يوم 18 يوليو 1971 في مسيرة قيام الاتحاد الذي انطلقت منه الإمارات بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين نحو اتحادها الميمون، وشارك الطلبة أيضاً في لعبة المسيرة التي تحظى بإقبال مميز، إذ تثري معارفهم بالمعلومات الموثقة، فهي لعبة وطنية استلهم الأرشيف والمكتبة الوطنية مضامينها من سيرة المؤسس والباني الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وشارك الأرشيف والمكتبة الوطنية أيضاً في مخيم رعاية الأحداث؛ فقدم ورشاً فنية في الكتيب التعليمي ((وطني الإمارات)).
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