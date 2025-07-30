"دبي للثقافة" تختتم مؤتمر "المدرسة العالمية برنامج دبي نود"

MENAFN - Al-Bayan) استضافت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، مؤخراً، مؤتمر المدرسة الصيفية العالمية – برنامج دبي نود، التابع لمعهد العمارة المتقدمة في كتالونيا.

نُظّم البرنامج بالتوازي مع سبع مدن أخرى حول العالم، وذلك في إطار مبادرة عالمية، تقام خلال فصل الصيف في عشر مدن، وتهدف إلى تمكين المشاركين من خلال تشجيع التفكير الإبداعي، وتطوير مهارات جديدة.

أُقيمت الفعالية في متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في دولة الإمارات، بدعم من منصة سكة، وتنسجم مع رسالة دبي للثقافة، الرامية إلى تعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنةً للإبداع، وملتقى للمواهب.

وشهد المؤتمر، الذي حمل عنوان ((التكنولوجيا العصبية والتصميم المكاني: نمذجة مستقبل التفاعل بين الإنسان والآلة))، مشاركة مجموعة واسعة من المبدعين والمتخصصين وطلبة الجامعات من حول العالم، بهدف تبادل المعرفة والخبرات والأفكار، واستكشاف دور العمارة والتصميم وعلوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي والفنون الإعلاميّة، في استشراف وتصميم المستقبل.

وشكّل البرنامج، الذي عُقد على مدار أسبوعين، مختبراً معرفياً تفاعلياً، سعى المشاركون خلاله إلى استكشاف أدوات متقدمة في مجالات التكنولوجيا العصبيّة، والذكاء الاصطناعي، والتصميم المكاني، لتحويل الأفكار إلى نماذج تفاعلية تنبض بالحياة، حيث تعرّفوا خلال ((أسبوع الاستكشاف)) إلى عالم واجهات الدماغ الحاسوبية، وتعلّموا كيفية بناء أنظمة ذكيّة، تتفاعل مع إشارات الدماغ، عبر ورش عمل متخصصة في هذا المجال، إلى جانب الذكاء الاصطناعي التوليدي، والواقعين المعزز والافتراضي، وتمكنت مجموعات العمل من تصميم نماذج أولية لمساحات تتغير وتستجيب للمستخدمين في الوقت الفعلي.

وعملوا أثناء مشاركتهم في ((أسبوع الدمج النهائي))، على دمج مهاراتهم المكتسبة لبناء مشروع جماعي تفاعلي، استند إلى مفاهيم التكيف اللحظي والذكاء الآلي، ليُعرض أمام الجمهور في تجربة حية، عكست حجم التحوّل الذي يمكن أن تُحدثه التكنولوجيا حين تتقاطع مع التصميم الإنساني.

واختُتم البرنامج بجلسة عرض تفاعلية، حضرها مجموعة من المهتمين والخبراء، الذين تفاعلوا مع المشروع الجماعي النهائي، الذي جسّد قدرة المشاركين على تحويل التقنية إلى أداة للتعبير، والتصميم إلى لغة للحوار بين الإنسان والمكان.

وفي تعليقها، أشارت خلود خوري مدير إدارة المشاريع والفعاليات في ((دبي للثقافة))، إلى أن اهتمام دبي بالابتكار والتقنيات الرقمية، أسهم في تحويلها إلى مختبر عالمي لتجربة الأفكار الجديدة، مؤكدة أهمية استضافة الإمارة للمؤتمر، بالتزامن مع انعقاده في تسع مدن عالمية، ما يعكس ريادة دبي ومكانتها على الساحة الدولية.

وقالت: ((ليست التكنولوجيا وحدها ما يصنع المستقبل، وإنما العقول التي تتقن توظيفها في خدمة الإنسان، وهو ما تجلى في مجموعة المشاريع التي عرضها المؤتمر، ليعكس من خلالها قدرة الجيل الجديد على إعادة تعريف العلاقة بين الإنسان والآلة، عبر نماذج ذكية، تتفاعل مع الإشارات العصبية، وتُعيد تشكيل البيئة حسب احتياجات المستخدم))، لافتةً في الوقت نفسه إلى أن الحدث يجسد مسؤوليات الهيئة الثقافية، الهادفة إلى توفير منصة تعليمية مثالية، قادرة على فتح الآفاق أمام أصحاب المواهب، ومنحهم الفرصة لتطوير معارفهم وتنمية قدراتهم، وتحفيزهم على المشاركة في استشراف المستقبل وتشكيل ملامحه، منوهةً بأن الحدث يتماشى مع أهداف استراتيجية قطاع التصميم 2033.