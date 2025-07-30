دبي تبني جيلاً مبدعاً عبر مراكزها الصيفية الثقافية

MENAFN - Al-Bayan) تواصل دبي ترسيخ حضورها الثقافي والتربوي من خلال دعمها للمراكز الصيفية التي باتت محطة سنوية ينتظرها الأطفال بشغف، لما تقدمه من أنشطة تجمع بين التعلم والمتعة، في بيئة تفاعلية تنمي المهارات وتعزز الانتماء.

وفي إطار حرصها على تسليط الضوء على التجارب الثقافية والتعليمية الهادفة، أجرت ((البيان)) استطلاعاً ميدانياً داخل أحد المراكز الصيفية التي تنظمها هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، لرصد انطباعات الأطفال واليافعين حول الأنشطة التي يخوضونها، ومدى تأثير هذه البرامج في تطوير مهاراتهم وتعزيز ارتباطهم بالهوية الوطنية.

ملامح التراث

إيمان الحمادي، مدير قسم شؤون المكتبات في ((دبي للثقافة))، تؤكد أن المخيمات الصيفية تهدف إلى ((توفير بيئة تعليمية ملهمة وممتعة تتيح للأطفال واليافعين فرصة استكشاف قدراتهم وتطوير مهاراتهم في مجالات متعددة، تشمل الثقافة والفنون والابتكار، إلى جانب غرس قيم الانتماء وتعزيز الهوية الوطنية من خلال أنشطة مصممة بعناية توازن بين الترفيه والتعليم)).

وتضيف أن تفاعل الأطفال كان لافتاً، خصوصاً في الأنشطة التي تعتمد على التفاعل العملي والتجريب، حيث أظهر المشاركون فضولاً معرفياً ورغبة في الاكتشاف، ما يعكس نجاح البرنامج في تحفيزهم على التعلم بأساليب غير تقليدية.

وترى الحمادي أن أثر هذه الفعاليات يتعدى نطاق المهارات الفردية، ليطال تعزيز الهوية الوطنية، موضحة: ((يتعرف الأطفال على ملامح التراث الإماراتي من خلال ورش وتجارب غنية، وفي الوقت نفسه يشجعون على التعبير الحر والإبداع، ما يسهم في بناء جيل أكثر ارتباطاً بجذوره وأكثر استعداداً للمستقبل)).

صناعة السيارات

وفي الميدان تعكس شهادات الطلبة مدى القيمة التي يجدونها في هذه المراكز، فشما النعيمي، طالبة في الصف الثامن، عبّرت عن إعجابها بالتجربة قائلة: ((أعجبني كثيراً تعاوننا أثناء صنع السيارة، خاصة حين تعاملنا مع الأسلاك وكيف قمنا بتركيب الأجزاء معاً.

تعلمت كيف تعمل البطارية على تشغيل السيارة، ورأيت كيف أن كل قطعة ترتبط بالأخرى لتكتمل الفكرة)).

وتؤكد: كانت التجربة تبدو سهلة، وشعرت أن بإمكاني جمع القطع من السوق وصنع سيارة بنفسي، بل أظن أنني أستطيع تنفيذها مرة أخرى وحدي دون مساعدة.

أما أكثر ما استمتعت به فهو الأعمال التي صنعناها من الطين؛ صمّمت لعبة ((الجحيف)) وابتكرنا مجسمات مستوحاة من التراث الإماراتي، مثل النخلة، والدلّة، وبرج خليفة، والقصر، لكن أكثر تجربة أحببتها كانت تركيب الراديو، فقد رأيت كيف يعمل وكيف يمكنه بث الأخبار، وتلاوة القرآن الكريم، والأغاني.

وتضيف: سأشارك في المخيم الصيفي مرة أخرى، فقد كان مكاناً ممتعاً، وتعلمت فيه الكثير من الأشياء الجديدة، كما أن المشاركة في المراكز الصيفية تساعدني على تنظيم وقتي وتعديل نظام نومي.

تجربة شيقة

أما مزنة المعمري، من الصف الخامس، فتقول: ((تعلمت في المركز كيف أصنع راديو خلال يوم واحد، وكان تركيبه سهلاً وممتعاً.

كما أحببت كثيراً تجربة صناعة السيارات، فقد كانت تجربة شيقة)).

وتضيف: من أكثر الأنشطة التي استمتعت بها تصميم لعبة إلكترونية على الكمبيوتر، ثم لعبتها مع صديقاتي في المركز، وكان ذلك من أجمل اللحظات، أحب أيضاً أن أصنع أشياء بيدي وأصطحبها معي إلى المنزل، وهناك وقت مخصص للقراءة، ما يجعلني أشعر بالسعادة.

وتؤكد: ((أحب أن أبدأ يومي في هذا المكان الجميل كل صباح، لأنه يمنحني الفرح والمعرفة معاً)).

اللعب والتعلم

أحمد لوتاه، طالب في الصف الثالث، يجد في هذه المراكز مساحة تجمع بين اللعب والتعلم، فيقول: ((أحب لعبة التوازن التي تعتمد على تجنب لمس الحدود، لأنها تضيء عند الخطأ ويخسر اللاعب، وأنا دائماً الأول فيها ونادراً ما أخسر.

كما أستمتع بتصميم الألعاب الإلكترونية وصناعتها، وأطمح أن أصبح مبتكراً في هذا المجال، أنا أيضاً لاعب جوجيتسو، وأعتبر نفسي ماهراً، وأتمنى المشاركة والفوز في البطولات العالمية عندما أكبر.

ويضيف: في هذا المركز أتعرف على أصدقاء جدد وأستمتع بالأنشطة، وأحرص على تنظيم وقتي بين الترفيه والتعلّم، وأخصص أحياناً وقتاً للذهاب إلى مركز تحفيظ القرآن، ما يجعل يومي متوازناً ومثمراً.

رموز تراثية

وتقول سلامه سليمان، من الصف الخامس: تعلمت في المركز كيفية تصميم الألعاب وصناعة السيارات، وكانت التجربة سهلة وممتعة.

قمنا بصناعة سيارة تعمل بالطاقة الشمسية، كما صممنا ألعاباً إلكترونية عن التراث، أضفنا فيها معلومات عن أماكن يمكن زيارتها في دولة الإمارات.

كذلك أنجزنا أعمالاً فنية باستخدام الطين، منها البرقع وبعض الرموز التراثية.

وصنعت قارباً إماراتياً من الخشب، وثبتناه بالصمغ ورفعت عليه علم الدولة. كما قمت بصناعة لعبة ((القحيف)) باستخدام الطين، وعندما عدت إلى المنزل رسمت اللعبة بالطباشير على الأرض، ولعبت بها مع أصدقائي، فقد بدأت بنموذج صغير من الطين، ثم حولته إلى لعبة حقيقية على الأرض.

وتؤكد: ((أحب المشاركة في المراكز الصيفية، فقد التحقت بها منذ سنتين، وأحرص على الحضور كل عام لأنها مليئة بالفائدة، وتمكنني من تعلّم أشياء جديدة والتعرّف على أصدقاء جدد)).

هكذا تبرز تجربة ((دبي للثقافة)) في إقامة المراكز الصيفية نموذجاً فعالاً في تمكين النشء، وتوسيع مداركهم، وربطهم بتراثهم، عبر مساحات من الإبداع والمعرفة.