مواهب متعددة في معسكرات أندية "دوري المحترفين"

MENAFN - Al-Bayan) علي صالح يبدع في تنس الطاولة.. والغساني ((رسام)).. وموهبة العزف حاضرة في الوحدةقدرات مميزة لفواز عوانة في إدارة الحوار.. وإبراهيم عادل ((مطرب)) الجزيرة

لم تكن المعسكرات الخارجية التي تقيمها أندية دوري أدنوك للمحترفين، استعداداً للموسم الجديد، بهدف الإعداد البدني لمشوار الموسم الكروي الجديد فقط، ولكنها تحولت إلى منصات لاكتشاف مواهب خارج المستطيل الأخضر، أظهرت العديد من الخفايا والمميزات التي يتمتع بها اللاعبون ولفتت إليهم الأنظار، وأسهمت بشكل كبير في رفع المعنوية وتغيير أجواء التدريبات الشاقة، إلى قدر كبير من الترفيه والمرح.

وبرزت المواهب بدعم الأجهزة الفنية والإدارية التي ظلت تشجع اللاعبين على إبراز قدراتهم غير المعلنة، سواء كانت في أنشطة رياضية مختلفة أو مواهب فردية في العزف والغناء والتصوير وغيرها من الجوانب الشخصية، ما أضفى على المعسكرات طابعاً أسرياً وروحاً مرحة ساعدت على تعزيز الانسجام، ورفعت درجات الترابط والمحبة، كما أنها قادت بشكل مباشر إلى الالتزام باللوائح والانضباط عبر الوجود المستمر في المعسكرات المغلقة باستثناء الأيام التي تنظم فيها الأندية برامجها الترفيهية المتمثلة في اكتشاف المعالم السياحية بالمناطق التي تقيم بها البعثات.

ومن الملاحظ أن عدداً كبيراً من لاعبي أندية المحترفين يفضلون تنس الطاولة ويبرزون فيها بشكل متميز، وهو المنشط الذي شكل حضوراً مؤثراً في معظم المعسكرات، لسهولة ممارسة اللعبة داخل المعسكرات وعدم حاجتها لمساحة كبيرة، وبرز في تنس الطاولة بشكل لافت ومميز علي صالح، نجم الوصل الذي أكد أنه ليس موهوباً في كرة القدم فقط.

صوت جميل

وعلى الرغم من انضمام إبراهيم عادل، نجم الجزيرة القادم من بيراميدز المصري، قبل أيام قليلة إلى كشوفات الفريق فقد أظهر موهبة في الغناء على الطريقة المصرية بصوته الجميل الذي ظل يطرب به أفراد البعثة، ما أكسبه قلوب الجميع في ساعات قليلة، وظهرت موهبة زميله بالفريق عبدالله الحمادي في التصوير باستخدام كاميرا النادي والتقاط عدد من الصور الجميلة في التدريبات، والصور التذكارية.

واشتهر محمد جمعة ((بيليه))، لاعب البطائح، بخفة دمه وروحه المرحة والغناء الساخر، وهي من أكثر المواهب التي تشعل أجواء الحماس والترفيه بوقت واحد في المعسكرات المغلقة، حيث تسهم في كسر حاجز الملل الناتج من الوجود في مكان واحد لأيام عدة، وأبان معسكر شباب الأهلي الذي نظم جهازه الفني الكثير من البرامج الترفيهية عن مواهب مختلفة، منها موهبة يحيى الغساني في الرسم.

انسجام

وكشف معسكر الوحدة في ألمانيا مواهب عدد من عناصره في العزف على آلة الأورغ، مثل الوافد الجديد الأرجنتيني لوكاس فييرا، الشيء الذي جعله أكثر انسجاماً مع زملائه، بجانب موهبة المالي إبراهيم ديارا في العزف على الآلة ذاتها، كما قدم فواز عوانة، نجم بني ياس، نفسه بشكل جيد، وأكد أنه لا يتميز في القيادة فقط عندما أظهر قدراته العالية في إدارة الحوار وتميزه في المعلومات العامة في الجانب الرياضي من خلال مسابقات ترفيهية أجراها النادي وسط اللاعبين.

ويؤكد إداريون ومدربون أن مثل هذه الفعاليات مهمة للغاية في خلق بيئة ترفيهية ومرنة، تعزز الروح الجماعية، وتزيل الحواجز النفسية بين اللاعبين، وتقود إلى زيادة العزيمة والإصرار ومضاعفة المجهود في التدريبات، خصوصاً مع وجود عناصر جديدة التحقت بالفريق في ((الميركاتو الصيفي)) الحالي، مشيرين إلى أن هذه اللحظات الإنسانية تضيف بعداً عاطفياً للعلاقة بين الطاقم الفني واللاعبين، ويمكن أن تنعكس إيجابياً على مستوى الفريق في أرضية الملعب، خلال مشوار الموسم الجديد.

وتعد هذه الظواهر مؤشراً على تطور مفهوم الإعداد الحديث الذي لا يقتصر فقط على الجوانب البدنية والفنية، بل يهتم بصقل شخصية اللاعب وتعزيز حالته الذهنية والنفسية، لتكون المعسكرات مكاناً لبناء فريق موحد واكتشاف مواهب متعددة وخلق ترابط اجتماعي بين أفراد البعثات لأندية ((دورينا)).