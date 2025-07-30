4 لاعبين يمثلون الإمارات في "آسيوية الملاكمة"

MENAFN - Al-Bayan) يكتمل، اليوم، قوام بعثة منتخب الإمارات للملاكمة، المشاركة في بطولة آسيا لفئتي تحت 19 و22 عاماً، في تايلاند، التي تستمر حتى 12 أغسطس المقبل، بمشاركة 396 ملاكماً من 26 دولة، وينظمها الاتحاد الآسيوي للملاكمة بالتعاون مع الاتحاد العالمي واتحاد الملاكمة التايلاندي.

ويشارك منتخب الإمارات بـ4 ملاكمين، هم: فهد تيمور (وزن 65 كغم)، وعيسى الكردي (وزن 80 كغم)، وبدر السدراني (وزن 60 كغم)، وأورخان أجاييف (وزن 95 كغم).

وأكد محمد مصبح الشبلي، المدير الفني لاتحاد الإمارات للملاكمة، أن المنتخب يشارك بطموح تحقيق نتائج مشرفة والمنافسة على ميدالية.

وأوضح أن البطولة تُعد محطة مهمة ضمن استحقاقات المنتخب المقبلة، وعلى رأسها دورة الألعاب الآسيوية للشباب المقررة في مملكة البحرين خلال أكتوبر المقبل.