4 لاعبين يمثلون الإمارات في "آسيوية الملاكمة"

4 لاعبين يمثلون الإمارات في "آسيوية الملاكمة"
ويشارك منتخب الإمارات بـ4 ملاكمين، هم: فهد تيمور (وزن 65 كغم)، وعيسى الكردي (وزن 80 كغم)، وبدر السدراني (وزن 60 كغم)، وأورخان أجاييف (وزن 95 كغم).
وأكد محمد مصبح الشبلي، المدير الفني لاتحاد الإمارات للملاكمة، أن المنتخب يشارك بطموح تحقيق نتائج مشرفة والمنافسة على ميدالية.
وأوضح أن البطولة تُعد محطة مهمة ضمن استحقاقات المنتخب المقبلة، وعلى رأسها دورة الألعاب الآسيوية للشباب المقررة في مملكة البحرين خلال أكتوبر المقبل.
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