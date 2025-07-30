بيتي متحمس لحصد 4 ميداليات في أولمبياد لوس أنجلوس

MENAFN - Al-Bayan) يطمح السباح البريطاني آدم بيتي إلى الفوز بأربع ميداليات في أولمبياد 2028، بعد إضافة سباق 50 متراً صدراً إلى برنامج لوس أنجلوس.

وتم التأكيد أن سباق 50 متراً صدراً سيكون واحداً من ثلاث مسابقات جديدة تضاف إلى برنامج الألعاب الأولمبية 2028، وقال نجم فريق بريطانيا العظمى إنه يشعر بحافز إضافي بفكرة هزيمة أمريكا - بطلة العالم الحالية في سباقات التتابع - على أرضها في أولمبياد لوس أنجلوس. وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): ((متحمس للغاية لإضافة سباق 50 متراً، ولكنني سأشارك في سباق 100 متر أيضاً، وهذا يعني أنني سأحصل على أربع فرص للفوز بميداليات)).

وأضاف: ((نريد الفوز على أمريكا في أرضها في هذا التتابع. لدينا السباح الرائع أوليفر مورجان في سباقات الظهر، ولدينا أزمنة قوية جداً، وهذا كان دائماً نقطة ضعفنا في الأولمبياد السابقة، الأمر مثير للغاية)).

ويهدف السباح البالغ من العمر 30 عاماً للعودة لأفضل مستوياته، بعدما حصل على فترات راحة من السباحة في عام 2023، ومرة أخرى بعد فوزه بالميدالية الفضية في أولمبياد باريس العام الماضي في سباق 100 متر صدراً، وهو ما جعله يقرر عدم المشاركة في بطولة العالم الجارية حالياً في سنغافورة.

وأضاف: ((لن أعتبر مكاني مضموناً أبداً فقط لأنني أملك الرقم القياسي العالمي. لا يعني أنني سأكون هناك، هذا تفكير سخيف. يجب أن أكسب هذه الأماكن، وهذا ما يحمسني)).