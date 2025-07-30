بيتي متحمس لحصد 4 ميداليات في أولمبياد لوس أنجلوس

بيتي متحمس لحصد 4 ميداليات في أولمبياد لوس أنجلوس
وتم التأكيد أن سباق 50 متراً صدراً سيكون واحداً من ثلاث مسابقات جديدة تضاف إلى برنامج الألعاب الأولمبية 2028، وقال نجم فريق بريطانيا العظمى إنه يشعر بحافز إضافي بفكرة هزيمة أمريكا - بطلة العالم الحالية في سباقات التتابع - على أرضها في أولمبياد لوس أنجلوس. وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): ((متحمس للغاية لإضافة سباق 50 متراً، ولكنني سأشارك في سباق 100 متر أيضاً، وهذا يعني أنني سأحصل على أربع فرص للفوز بميداليات)).
وأضاف: ((نريد الفوز على أمريكا في أرضها في هذا التتابع. لدينا السباح الرائع أوليفر مورجان في سباقات الظهر، ولدينا أزمنة قوية جداً، وهذا كان دائماً نقطة ضعفنا في الأولمبياد السابقة، الأمر مثير للغاية)).
ويهدف السباح البالغ من العمر 30 عاماً للعودة لأفضل مستوياته، بعدما حصل على فترات راحة من السباحة في عام 2023، ومرة أخرى بعد فوزه بالميدالية الفضية في أولمبياد باريس العام الماضي في سباق 100 متر صدراً، وهو ما جعله يقرر عدم المشاركة في بطولة العالم الجارية حالياً في سنغافورة.
وأضاف: ((لن أعتبر مكاني مضموناً أبداً فقط لأنني أملك الرقم القياسي العالمي. لا يعني أنني سأكون هناك، هذا تفكير سخيف. يجب أن أكسب هذه الأماكن، وهذا ما يحمسني)).
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