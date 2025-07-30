سالم عبدالرحمن يحرز لقب "تشيس دوت كوم" للشطرنج
ونجح سالم في تصدر البطولة بعد إحرازه 9.5 نقاط من أصل 11 جولة، متفوقاً على عدد من أبرز لاعبي العالم في الشطرنج الخاطف، ليؤكد من جديد مكانته في الساحة الدولية كأحد أقوى لاعبي الشطرنج على المستويين القاري والدولي.
كان سالم قد أحرز أخيراً الميدالية البرونزية في مهرجان بيل الدولي في سويسرا ليواصل التألق على رقعة الأذكياء الدولية.
وأعرب عبدالله مراد المازمي، رئيس الجهاز الفني بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، عن سعادته بما حققه سالم عبدالرحمن، مؤكداً أن ((الفتى الذهبي)) نجح في وضع الشطرنج الإماراتي في الصدارة الدولية، وتفوق سالم على لاعبي بارزين عالميين، كما أن ما حققه يعكس تطور مستواه، وهذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة النجاحات التي يحققها لاعبو النادي في مختلف البطولات العالمية، ويؤكد نجاح الاستراتيجية الفنية والتدريبية المعتمدة داخل النادي، والتي تعتمد على نهج الإنجازات والوصول باللاعبين إلى منصات التتويج.
ووجه المازمي الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي على دعمه المتواصل لمسيرة اللاعب الاحترافية، وحرصه على تهيئة البيئة المثالية لتألق جميع لاعبي النادي محلياً ودولياً.
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