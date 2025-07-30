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سالم عبدالرحمن يحرز لقب "تشيس دوت كوم" للشطرنج

سالم عبدالرحمن يحرز لقب "تشيس دوت كوم" للشطرنج

2025-07-30 07:29:07
(MENAFN- Al-Bayan) حقق الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، إنجازاً جديداً بفوزه بلقب بطولة ( Titled Tuesday ) الدولية، للشطرنج الخاطف التي نظمتها منصة ((تشيس دوت كوم)) Chess، أول من أمس، بمشاركة نخبة من كبار الأساتذة الدوليين من مختلف أنحاء العالم.

ونجح سالم في تصدر البطولة بعد إحرازه 9.5 نقاط من أصل 11 جولة، متفوقاً على عدد من أبرز لاعبي العالم في الشطرنج الخاطف، ليؤكد من جديد مكانته في الساحة الدولية كأحد أقوى لاعبي الشطرنج على المستويين القاري والدولي.

كان سالم قد أحرز أخيراً الميدالية البرونزية في مهرجان بيل الدولي في سويسرا ليواصل التألق على رقعة الأذكياء الدولية.

وأعرب عبدالله مراد المازمي، رئيس الجهاز الفني بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، عن سعادته بما حققه سالم عبدالرحمن، مؤكداً أن ((الفتى الذهبي)) نجح في وضع الشطرنج الإماراتي في الصدارة الدولية، وتفوق سالم على لاعبي بارزين عالميين، كما أن ما حققه يعكس تطور مستواه، وهذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة النجاحات التي يحققها لاعبو النادي في مختلف البطولات العالمية، ويؤكد نجاح الاستراتيجية الفنية والتدريبية المعتمدة داخل النادي، والتي تعتمد على نهج الإنجازات والوصول باللاعبين إلى منصات التتويج.

ووجه المازمي الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي على دعمه المتواصل لمسيرة اللاعب الاحترافية، وحرصه على تهيئة البيئة المثالية لتألق جميع لاعبي النادي محلياً ودولياً.

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