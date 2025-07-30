فعاليات جديدة تنضم إلى "صيفنا رياضي" في حتا

MENAFN - Al-Bayan) تتواصل فعاليات مبادرة ((صيفنا رياضي))، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي في منطقة حتا بدعم من اللجنة العليا لتطوير منطقة حتا، وبالتعاون مع عدد من الشركاء التنظيميين، مع إطلاق سلسلة جديدة من الأنشطة المتنوعة، خلال شهر أغسطس، تشمل منافسات سباحة، جلسات يوجا، ومسيرات هايك، بما يعزز مكانة حتا وجهة رياضية وسياحية فريدة في فصل الصيف، ويترجم أهداف المبادرة في نشر ثقافة النشاط البدني أسلوب حياة لجميع فئات المجتمع.

وتنطلق أولى الفعاليات بعد غدٍ مع فعالية ((تحدي السباحة الصيفي))، التي تتيح للمشاركين فرصة اختبار قدراتهم البدنية، واختيار المسافة المناسبة لهم ضمن خيارات متعددة تشمل 100م، 200م، 400م، 800م، و1600م، تقام جميعها في المسبح العملاق بمنطقة ((وادي هب)) في حتا، مع منح شهادة إتمام لكل من يكمل التحدي.

وتفتح أبواب المشاركة أمام جميع الفئات، من أفراد وعائلات، ومن مختلف الأعمار والمستويات، وذلك من الساعة 7:00 صباحاً حتى 10:00 صباحاً، ما يجعلها فرصة مثالية لبدء يوم رياضي في أحضان الطبيعة.

ويستأنف البرنامج يوم الأحد المقبل من خلال فعالية ((الهايك الصباحي))، حيث تُظم مسيرة جبلية، تبدأ من وادي هب وصولاً إلى لافتة حتا الشهيرة ثم العودة، مروراً بمسارات المشي الخضراء والزرقاء، التي تمنح المشاركين تجربة رياضية ممتعة وسط الطبيعة الجبلية الخلابة.

أما يوم 24 أغسطس فيشهد إقامة فعالية ((اليوغا والسباحة))، التي تبدأ بجلسة يوجا صباحية، تهدف إلى تعزيز التوازن الذهني والجسدي، تليها جلسة سباحة ترفيهية اختيارية في مسبح وادي هب لمن يرغب بمزيد من الاسترخاء والنشاط البدني.

ويختتم جدول فعاليات أغسطس يوم 30 أغسطس بفعاليات تدريبية وترفيهية في السباحة، حيث تتاح للمشاركين فرصة تعلم مهارات السباحة الأساسية بإشراف مدربين مختصين، بالإضافة إلى توفير وقت مخصص للسباحة الحرة ضمن أجواء آمنة ومشجعة لكل الأعمار.

وتأتي هذه الفعاليات استكمالاً لسلسلة البرامج، التي انطلقت في يوليو ضمن مبادرة ((صيفنا رياضي))، والتي استقطبت أكثر من 6000 مشارك من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، وشملت أنشطة بارزة مثل سباق الجري، مهرجان الكاياك، مسيرات الهايك الليلية، جلسات اليوغا في سد حتا، والدورة الرياضية الصيفية، التي احتضنت بطولات متنوعة داخل القاعات المكيفة.

ويحظى تنظيم الفعاليات في حتا بدعم اللجنة العليا لتطوير منطقة حتا، وتعاون واسع مع الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب الشركاء المتخصصين في تنظيم الفعاليات الرياضية، ما يعكس حرص مجلس دبي الرياضي على ضمان أعلى معايير الجودة والسلامة والتنظيم.

وتعد مبادرة ((صيفنا رياضي)) إحدى المبادرات الاستراتيجية الرائدة لمجلس دبي الرياضي، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في الإمارة، وتشجيع مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة في جميع الأوقات، واستكشاف الوجهات الطبيعية المميزة في دبي، وفي مقدمتها منطقة حتا ذات الطبيعة الجبلية الفريدة.