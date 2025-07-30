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المغربيان أبوخلال وعبقار إلى تورينو وخيتافي

المغربيان أبوخلال وعبقار إلى تورينو وخيتافي

2025-07-30 07:28:43
(MENAFN- Al-Bayan) انتقل جناح المنتخب المغربي لكرة القدم زكريا أبوخلال إلى تورينو الإيطالي حتى عام 2029، قادماً من تولوز الفرنسي وفق ما أعلنه الناديان، أمس، فيما انضم مواطنه المدافع عبدالكبير عبقار إلى خيتافي الإسباني في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع ديبورتيفو ألافيس.

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