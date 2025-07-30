الصيادلة تشيد بالدور الإنساني الأردني في دعم غزة

الصيادلة تشيد بالدور الإنساني الأردني في دعم غزة
وأشادت النقابة، في بيان اليوم الأربعاء، بالدور الوطني الأردني الشامل والإنساني الذي تجسد من خلال تنفيذ جسر جوي وإنزالات جوية وتسيير قوافل برية محملة بالمساعدات الغذائية والطبية إلى جانب إنشاء المستشفيات الميدانية المتقدمة التي تقدم خدمات صحية حيوية في ظل ظروف استثنائية صعبة.
وأوضحت النقابة أن الموقف الإنساني الذي تبنته الدولة الأردنية منذ بداية العدوان يعكس عمق التزام القيادة الهاشمية ومسؤوليتها الأخلاقية والتاريخية تجاه القضية الفلسطينية من خلال توفير كل أشكال الدعم الإنساني العاجل والمستمر في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة.
وأضافت النقابة أن الموقف السياسي الأردني الراسخ يجسد دعم المملكة الكامل لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة، مطالبا بوقف العدوان فورا ورفع الحصار الجائر، وداعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية.
وأكدت النقابة رفضها المطلق لأي محاولات للنيل من مواقف الأردن أو التشكيك في جهوده الصادقة تجاه القضية الفلسطينية.
وفي هذا السياق، أعلنت نقابة صيادلة الأردن عزمها إطلاق حملة مساعدات إنسانية وصحية بالتنسيق الكامل مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية انطلاقا من مسؤوليتها المهنية والوطنية ودعما للجهود الأردنية الرسمية في تقديم الإغاثة والمساعدة لأهلنا في قطاع غزة.
ودعت النقابة كافة الصيادلة والمؤسسات الدوائية والصحية والمجتمعية إلى التكاتف والتعاون الفاعل فور الإعلان الرسمي عن بدء الحملة بالمساهمة في إنجاحها.
وأكدت النقابة حرصها التام على التنسيق المستمر مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لضمان إيصال المساعدات عبر القنوات الرسمية المعتمدة بما يتماشى مع الجهود الأردنية المتواصلة لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة والحفاظ على الاستقرار الصحي والإنساني في المنطقة.
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