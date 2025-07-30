الصيادلة تشيد بالدور الإنساني الأردني في دعم غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت نقابة صيادلة الأردن اعتزازها العميق بالمواقف الحازمة والثابتة للدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم الشعب الفلسطيني وخصوصا الأهل في قطاع غزة.



وأشادت النقابة، في بيان اليوم الأربعاء، بالدور الوطني الأردني الشامل والإنساني الذي تجسد من خلال تنفيذ جسر جوي وإنزالات جوية وتسيير قوافل برية محملة بالمساعدات الغذائية والطبية إلى جانب إنشاء المستشفيات الميدانية المتقدمة التي تقدم خدمات صحية حيوية في ظل ظروف استثنائية صعبة.



وأوضحت النقابة أن الموقف الإنساني الذي تبنته الدولة الأردنية منذ بداية العدوان يعكس عمق التزام القيادة الهاشمية ومسؤوليتها الأخلاقية والتاريخية تجاه القضية الفلسطينية من خلال توفير كل أشكال الدعم الإنساني العاجل والمستمر في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة.



وأضافت النقابة أن الموقف السياسي الأردني الراسخ يجسد دعم المملكة الكامل لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة، مطالبا بوقف العدوان فورا ورفع الحصار الجائر، وداعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية.



وأكدت النقابة رفضها المطلق لأي محاولات للنيل من مواقف الأردن أو التشكيك في جهوده الصادقة تجاه القضية الفلسطينية.



وفي هذا السياق، أعلنت نقابة صيادلة الأردن عزمها إطلاق حملة مساعدات إنسانية وصحية بالتنسيق الكامل مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية انطلاقا من مسؤوليتها المهنية والوطنية ودعما للجهود الأردنية الرسمية في تقديم الإغاثة والمساعدة لأهلنا في قطاع غزة.



ودعت النقابة كافة الصيادلة والمؤسسات الدوائية والصحية والمجتمعية إلى التكاتف والتعاون الفاعل فور الإعلان الرسمي عن بدء الحملة بالمساهمة في إنجاحها.



وأكدت النقابة حرصها التام على التنسيق المستمر مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لضمان إيصال المساعدات عبر القنوات الرسمية المعتمدة بما يتماشى مع الجهود الأردنية المتواصلة لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة والحفاظ على الاستقرار الصحي والإنساني في المنطقة.