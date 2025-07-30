افتتاح مدرسة المزارعين الحقلية في لواء البترا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- افتتح محافظ معان خالد الحجاج، اليوم الأربعاء، مدرسة المزارعين الحقلية في لواء البترا، وذلك في مقر جمعية سيدات الأنباط التعاونية، بعنوان: "زراعه الأزولا كمحصول علفي".



جاء ذلك ضمن أنشطة مشروع بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة، والممول من صندوق المناخ الأخضر (GCF)، والمنفذ من قبل "منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالشراكة مع وزارات المياه والري، والزراعة، والبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).



واستعرضت رئيسة قسم الإرشاد الزراعي في مديرية زراعة البترا، المهندسة أسيل الهباهبة، أهداف المدرسة الزراعية الجديدة، مشيرة إلى أنها تسعى إلى تمكين المزارعين من خلال التدريب العملي على ممارسات زراعية مستدامة، وأساليب فعّالة في استخدام المياه، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ومواجهة التحديات المناخية المتزايدة.



وعلى هامش الافتتاح، احتفلت جمعية سيدات الأنباط بمرور 25 عاماً على تأسيسها، حيث استعرضت مشاريعها الريادية في مجال تمكين المرأة.