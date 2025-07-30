  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
رئيس البرلمان التركي: العقوبات ضد روسيا لن تحقق النتائج المرجوة

رئيس البرلمان التركي: العقوبات ضد روسيا لن تحقق النتائج المرجوة

2025-07-30 03:13:03
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صرح رئيس البرلمان التركي نورمان كورتولموش اليوم الأربعاء بأن الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لن تحقق النتائج المرجوة.
وأضاف كورتولموش ردا على استفسار من وكالة "نوفوستي": "بناء على خبرتنا السياسية وملاحظاتنا العالمية، توصلنا إلى قناعة راسخة بأن الحصارات والقيود الاقتصادية لم تنجح قط في تحقيق أهدافها. هذا الحظر (ضد روسيا) لن يكون استثناء، فحتى مع القيود المفروضة سابقا، واصلت (روسيا) مسيرتها بكامل قوتها وقدراتها".


وأعرب المسؤول التركي عن اعتقاده بأن هذه الإجراءات العقابية لا تؤثر سوى على المدنيين الأبرياء.


يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا عن تقليص المهلة الزمنية لتحقيق هدنة بين روسيا وأوكرانيا من 50 يوماً إلى 10-12 يوما فقط، مشيرا إلى تعثر مسار التسوية السلمية.


وتوعدت الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على البضائع الروسية، إلى جانب عقوبات ثانوية على الدول المستوردة للنفط الروسي، في حال عدم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار. غير أن ترامب نفسه أعرب عن شكوكه حول جدوى هذه الإجراءات.


من جانبها، أكدت موسكو مرارا قدرتها على مواجهة الضغوط الغربية المتصاعدة، حيث صرح الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن بلاده طورت "مناعة" ضد مثل هذه العقوبات.

RT

MENAFN30072025000208011052ID1109864626

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث