الأمن القومي التركي يؤكد دعمه لدمشق ومنع الهجمات التي تستهدف سيادة سوريا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد مجلس الأمن القومي التركي برئاسة رجب طيب أردوغان استمرار دعم جهود الحكومة السورية لضمان وحدة البلاد وسلامتها واستقرارها ومنع الهجمات التي تستهدف سيادتها.وجاء في بيان مجلس الأمن القومي التركي، عقب اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "نوقشت التطورات في سوريا، بما في ذلك آثار الأحداث الجارية في منطقتنا، بالتفصيل؛ وتم التأكيد على استمرار دعم جهود الحكومة السورية لضمان وحدة البلاد وسلامتها واستقرارها".وأضاف: "خلال هذه العملية، تم التأكيد على أولوية منع الهجمات والاحتلالات التي تستهدف سيادة سوريا، وكذلك جميع أشكال الأنشطة الانفصالية والتخريبية، وهي أمور تهدف إلى جر سوريا إلى دوامة جديدة من العنف والفوضى".



وتم خلال الاجتماع تقييم التبعات السياسية والعسكرية للعملية التي بدأت بالهجوم الإسرائيلي على إيران، وتم التأكيد على ضرورة عدم السماح بنشوء توترات وصراعات جديدة في الشرق الأوسط، لأن المنطقة تعاني أصلا من نقاط ضعف خطيرة.



ووجه مجلس الأمن القومي التركي دعوة إلى المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية والتحرك الفوري لوقف الحكومة الإسرائيلية، التي تستهدف فلسطين ولبنان وسوريا واليمن، في انتهاك للقانون الدولي، و"تهدف إلى جر المنطقة إلى كارثة بمواصلة الإبادة الجماعية والجرائم ضدّ الإنسانية في غزة".



كما أعرب "عن القلق إزاء بوادر تصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية، وتم التأكيد مجددا على استعداد تركيا لتحمل المسؤولية وتقديم كل مساهمة ممكنة لإحلال سلام دائم".

RT