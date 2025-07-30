الأمن القومي التركي يؤكد دعمه لدمشق ومنع الهجمات التي تستهدف سيادة سوريا

الأمن القومي التركي يؤكد دعمه لدمشق ومنع الهجمات التي تستهدف سيادة سوريا
وجاء في بيان مجلس الأمن القومي التركي، عقب اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "نوقشت التطورات في سوريا، بما في ذلك آثار الأحداث الجارية في منطقتنا، بالتفصيل؛ وتم التأكيد على استمرار دعم جهود الحكومة السورية لضمان وحدة البلاد وسلامتها واستقرارها".
وأضاف: "خلال هذه العملية، تم التأكيد على أولوية منع الهجمات والاحتلالات التي تستهدف سيادة سوريا، وكذلك جميع أشكال الأنشطة الانفصالية والتخريبية، وهي أمور تهدف إلى جر سوريا إلى دوامة جديدة من العنف والفوضى".
وتم خلال الاجتماع تقييم التبعات السياسية والعسكرية للعملية التي بدأت بالهجوم الإسرائيلي على إيران، وتم التأكيد على ضرورة عدم السماح بنشوء توترات وصراعات جديدة في الشرق الأوسط، لأن المنطقة تعاني أصلا من نقاط ضعف خطيرة.
ووجه مجلس الأمن القومي التركي دعوة إلى المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية والتحرك الفوري لوقف الحكومة الإسرائيلية، التي تستهدف فلسطين ولبنان وسوريا واليمن، في انتهاك للقانون الدولي، و"تهدف إلى جر المنطقة إلى كارثة بمواصلة الإبادة الجماعية والجرائم ضدّ الإنسانية في غزة".
كما أعرب "عن القلق إزاء بوادر تصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية، وتم التأكيد مجددا على استعداد تركيا لتحمل المسؤولية وتقديم كل مساهمة ممكنة لإحلال سلام دائم".
RT
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