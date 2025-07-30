رئيس بلدية عرابة : نتوقع البدء ببناء المستشفى الهندي قبل بداية عام 2026

MENAFN - Palestine News Network ) تعيش بلدة عرابة، تحديات جمة تؤثر بشكل مباشر على سكانها. تتصدر هذه التحديات قضية تطوير البنية التحتية، وتحديدًا غياب شبكة الصرف الصحي، في ظل ظروف سياسية واقتصادية معقدة تعرقل مسيرة التنمية.

وعود انتخابية طموحة تواجه تحديات واقعية

وأوضح رئيس بلدية عرابة، أحمد العارضة، أن وعود المجلس البلدي، سواء كقائمة انتخابية أو كمجلس حالي، ارتكزت على لقاءات مكثفة مع الجماهير والمواطنين. وأشار العارضة إلى أن البلدية وضعت حوالي 17 نقطة ضمن خطتها الانتخابية، وتمكنت من تنفيذ أكثر من 11 نقطة منها نتيجة الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة.

وفي معرض حديثه عن شبكة الصرف الصحي، التي تعد جزءًا لا يتجزأ من البنية التحتية، كشف العارضة خلال برنامج ساعة رمل الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش عن إجراء دراسة شاملة للمشروع، كلفت البلدية وحدها 180 ألف دولار، وقد تبرع بهذا المبلغ الدكتور سمير عبد الهادي، أحد أبناء عرابة.

وأضاف العارضة أن التكلفة التقديرية لمشروع الصرف الصحي في عرابة تصل إلى 18 مليون دولار، وهو مبلغ "يفوق إمكانات البلدية"، ويتجاوز كذلك قدرة الجهات المانحة على تقديمه دفعة واحدة، مشددًا على أن المشاريع من هذا النوع "تتطلب جهودًا مشتركة من البلدية والمواطنين والحكم المحلي وسلطة المياه والجهات الداعمة، سواء كانت عربية أو دولية.



تأجيل المشاريع..

وأرجع العارضة تأخر بعض المشاريع، لا سيما مشروع الصرف الصحي، إلى الظروف السياسية والأمنية الصعبة التي تمر بها فلسطين. "الوضع الأمني غير مستقر في البلد، وثانيًا، خف دعم الجهات الدولية للضفة الغربية بسبب الأحداث"، مؤكدًا أنه "لا يوجد أي أفق لحل موضوع الصرف الصحي في عرابة في الوقت الراهن". وأشار إلى أن البلدية تحاول الحد من مشكلات الصرف الصحي بفرض شرط "الحفر الصماء" على المواطنين، مع الإشارة إلى أن نسبة الالتزام بهذا الشرط تبلغ حوالي 60%.

وأعرب العارضة عن تخوفه من الحفر الامتصاصية غير الصماء وتأثيرها المحتمل على المياه الجوفية، مشيرًا إلى أن البلدية تجري فحوصات دورية للآبار للتأكد من عدم وجود تلوث، والحمد لله، لم يتم اكتشاف أي تلوث حتى الآن. وأكد أن حل مشكلة الصرف الصحي يتطلب تعاونًا وثيقًا بين بلدية عرابة والبلديات المجاورة مثل يعبد وقباطية وكفر راعي، لإنشاء محطة تنقية مشتركة تخدم المنطقة بأكملها.

سهل عرابة: مكافحة زراعة التبغ ومخاوف التلوث

في سياق متصل، تطرق العارضة إلى مشكلة استخدام المياه العادمة في ري الأراضي الزراعية، خاصة لزراعة التبغ، مؤكدًا أن البلدية "لا تشجع هذا الأمر وتكافحه بكل قوة"، بالتعاون مع وزارتي البيئة والزراعة. وأعرب عن رفض البلدية تحول سهل عرابة من "سلة فلسطين الغذائية" إلى منطقة لزراعة التبغ، التي وصفها بأنها "تصحر" يقلل من زراعة المحاصيل التقليدية. وأوضح أن التوجه لزراعة التبغ يعود إلى "الظروف المعيشية الصعبة" وارتفاع مردوده المالي مقارنة بالمحاصيل الأخرى.

وأكد العارضة أن البلدية لم تتلق أي شكاوى بخصوص ضخ المياه العادمة على الخضروات، مشيرًا إلى أن البلدية قامت منذ عام 2012 بدراسة شاملة لسهل عرابة (33 ألف دونم)، وهو ثاني أكبر سهل داخلي في فلسطين، بهدف "إعادة إحياء سهل عرابة" بعد تراجع زراعة المحاصيل التقليدية وزيادة زراعة التبغ التي وصلت في بعض الأحيان إلى 60-70%.

تأثير الاحتلال على التنمية والبناء العشوائي

وأعاد العارضة التأكيد على أن الاحتلال الإسرائيلي هو "سبب معظم مشاكلنا"، مشيرًا إلى أن المناطق القريبة من المستوطنات مثل "دوتان" يعاني مزارعوها من عدم القدرة على الوصول إلى أراضيهم، مما يؤثر على المواسم الزراعية. وشدد على أنه "لا يصح أن نتحدث عن مشاريع تنموية واقتصادية وتطويرية بمعزل عن الاحتلال" الذي يسيطر على الأمن والأرض.

وفيما يتعلق بالبناء العشوائي في سهل عرابة، أوضح العارضة أن هذه المناطق مصنفة (C) وخارج الهيكل التنظيمي للبلدية، وتتبع للحكم المحلي والمحافظ. وأكد تعاون البلدية مع هذه الجهات للحد من البناء العشوائي ومعالجة المشكلات أولًا بأول.

إنجازات البنية التحتية والخدمات الحكومية في عرابة

على صعيد إنجازات البنية التحتية، أشار العارضة إلى أن البلدية قامت بتعبيد سبعة كيلومترات من الشوارع في الفترة الأخيرة، ضمن خطة متواصلة تهدف إلى تطوير الشوارع التي تحتاج إلى تعبيد في عرابة التي تمتد على مساحة 45 ألف دونم. وأكد أن عرابة تُعد من "أفضل البلديات في الضفة الغربية من حيث الشوارع".

وفي خطوة لتعزيز الخدمات للمواطنين، أكد العارضة أن البلدية عملت على استجلاب العديد من الوزارات والمديريات السيادية لتكون موجودة في عرابة، مثل مكتب الداخلية (الذي يعالج جوازات السفر)، ومكتب ضريبة الأملاك، والمحكمة الشرعية، ودائرة الطابو، ودائرة السير، ومركز هندسة لفحص المركبات، لخدمة سكان عرابة والقرى المحيطة بأقل تكلفة ووقت.

المستشفى الهندي وتحديات القطاع الصحي

وكشف العارضة عن مشروع هام يتمثل في إنشاء مستشفى هندي حكومي عالي التخصص في عرابة. وأشار إلى أن البلدية والحكومة الفلسطينية ووزارة الصحة قد أنهت كافة الإجراءات المطلوبة، وينتظرون القرار النهائي من الجانب الهندي بعد إقرار المنحة (حوالي 29 مليون دولار) من قبل الحكومة والبرلمان ووزارة الخارجية الهندية. ومن المتوقع البدء في المشروع "قبل بداية عام 2026".

وفي تقييمه للعيادة الحكومية الموجودة في عرابة، أكد العارضة أنها "تقوم بدورها على أكمل وجه"، مشيرًا إلى وجود مركز طوارئ تابع لجمعية الهلال الأحمر يقدم خدمة 24 ساعة بالتعاون مع البلدية.

الديون المتراكمة ورؤية مستقبلية

فيما يتعلق بالواقع المالي للبلدية، أشار العارضة إلى وجود ديون متراكمة على المواطنين تبلغ حوالي 19-20 مليون شيقل، معظمها ناتج عن فواتير المياه والكهرباء. وأقر بأن البلدية تتحمل جزءًا من المسؤولية في عدم توعية المواطنين بأهمية دفع هذه الرسوم. كما كشف عن ديون للبلدية لصالح الحكومة تبلغ حوالي 25-26 مليون شيقل. وأكد أن هذه الأموال لو كانت متوفرة لكان وضع البلدية أفضل، لكن معظم المشاريع تأتي في شكل دعم للمشاريع وليس سيولة نقدية.

واختتم العارضة حديثه بالتأكيد على أن البلدية تركز على محورين أساسيين للتنمية: سهل عرابة والبلدة القديمة. وأشار إلى مشاريع تعليمية طموحة، مثل مدرسة زراعية بمساحة 30 دونمًا، تهدف إلى ربط التعليم باحتياجات المزارعين وتطوير المهارات الفنية. كما تطرق إلى جهود البلدية في تنشيط السياحة الثقافية في البلدة القديمة، والتي توقفت مؤقتًا بسبب الظروف الأمنية.