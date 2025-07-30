وزير الاقتصاد يترأس الاجتماع الأول للجنة المنافسة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN/ ترأس وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور ، اليوم الاربعاء، الاجتماع الأول للجنة المنافسة، التي تضم خبراء وممثلين عن القطاعين العام والخاص والمالي وخبراء في المجال الاقتصادي والقانوني.

ويأتي الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بمدينة رام الله، في إطار التحضيرات التي تقودها وزارة الاقتصاد الوطني، لتطبيق قانون المنافسة الذي يدخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2025 بهدف حماية المنافسة وتعزيزها، وتشجيع السلوك التنافسي بين المنشآت، وضمان حرية الاستثمار وتعزيزها، ومنع الاحتكار والإقصاء في السوق الفلسطيني.

وأكد الوزير على اهمية انعقاد اللجنة التي ستلعب دور مهم واستراتيجي في وضع الأسس والركائز المطلوبة لتوفير الجاهزية لتطبيق القانون وفق مبادئ الحوكمة، والعمل التشاركي مع كافة القطاعات.

وناقشت اللجنة، ذات المهام السياسياتية والتشريعية، آليات تطبيق القانون، والاستفادة من الدراسات والتجارب الدولية، وتشكيل لجان متخصصة في المتابعة والعمل عقد الاجتماع الثاني خلال أسبوعين.

وتضم اللجنة برئاسة وزير الاقتصاد الوطني وعضوية ممثلين عن كل من وزارات الاتصالات والاقتصاد الرقمي، الزراعة، الصناعة، و ممثلين عن هيئة سوق رأس المال، سلطة النقد الفلسطينية، سلطة المياه، سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، اتحاد الغرف التجارية والصناعية، الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، ممثل عن جمعيات حماية المستهلك، وخبرين في المجال الاقتصادي والقانوني.