وزير الخزانة الأمريكي: الاقتصاد الصيني آخذ في التراجع

MENAFN - Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الأربعاء، بأنه يعتقد أن النموذج الاقتصادي الصيني آخذ في التراجع، موضحا أن "قطاع العقارات يشهد أزمة حاليا".وقال الوزير في فعالية نظمتها بوابة "بريتبارت" الإخبارية: "أعتقد أن النموذج الصيني، نموذجهم الاقتصادي، بدأ ينهار".وأضاف: "في قطاع العقارات يمرون بأزمة عقارية حاليا، وأعتقد أن بقية العالم سيشعر بالملل من استمرار الصين في إغراق السوق بالسلع الرخيصة".



وانطلقت جولة جديدة من محادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة في ستوكهولم يوم 28 يوليو.



وكانت وزارة التجارة الصينية قد أعلنت سابقا أن وفدي الصين والولايات المتحدة سيجريان جولة جديدة من المفاوضات التجارية والاقتصادية في السويد خلال الفترة من 27 إلى 30 يوليو.



يذكر أن هذه الجولة هي الثالثة من المحادثات التجارية الأمريكية الصينية بعد أربعة أشهر تقريبا من التغيير الجذري الذي أحدثه ترامب في التجارة العالمية بقرار فرض رسوم شاملة على الواردات الأمريكية، بما في ذلك فرض رسوم بنسبة 145% على المنتجات الصينية، قبل أن يتم خفضها إلى 30% فقط.

RT