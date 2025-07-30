الفيدرالي الأميركي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

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الفيدرالي الأميركي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
(MENAFN- Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير الأربعاء.
جاء ذلك رغم دعوة الرئيس دونالد ترامب مجدّدا، مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى خفض أسعار الفائدة القياسية بعد أن أظهرت بيانات انتعاش النمو الاقتصادي الأميركي بأكثر من المتوقع في الربع الثاني.
جاء ذلك رغم دعوة الرئيس دونالد ترامب مجدّدا، مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى خفض أسعار الفائدة القياسية بعد أن أظهرت بيانات انتعاش النمو الاقتصادي الأميركي بأكثر من المتوقع في الربع الثاني.
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