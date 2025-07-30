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الفيدرالي الأميركي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

الفيدرالي الأميركي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

2025-07-30 03:12:29
(MENAFN- Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير الأربعاء.

جاء ذلك رغم دعوة الرئيس دونالد ترامب مجدّدا، مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى خفض أسعار الفائدة القياسية بعد أن أظهرت بيانات انتعاش النمو الاقتصادي الأميركي بأكثر من المتوقع في الربع الثاني.

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