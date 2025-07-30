تسمية حكام الجولة الأولى من الدوري الأردني

خبرني - أعلن اتحاد كرة القدم، اليوم الأربعاء، أسماء طواقم التحكيم التي ستتولى إدارة مباريات الجولة الأولى من دوري المحترفين، والتي تنطلق يوم غد الخميس.

وتنطلق المنافسات بمباراتين، حيث يلتقي البقعة مع السرحان عند الساعة السادسة مساءً على ملعب "البترا" في مدينة الحسين للشباب، تليها مواجهة السلط مع شباب الأردن عند الساعة 8:45 مساءً على ستاد عمان الدولي.

وتتواصل المباريات يوم الجمعة بلقاء يجمع الحسين إربد مع الأهلي عند الساعة السادسة مساءً على ستاد الحسن، فيما يحل الرمثا ضيفًا على الوحدات عند الساعة 8:45 مساءً على ستاد الملك عبدالله الثاني.

وتُختتم الجولة يوم السبت بلقاء الفيصلي مع الجزيرة عند الساعة 7:30 مساءً على ستاد عمان الدولي.

ويقود لقاء البقعة والسرحان الحكم عمر المعاني، ويساعده أيمن عبيدات وحمزة أبو عبيد، فيما ستكون إسراء مبيضين حكمًا رابعًا.

ويدير مباراة السلط وشباب الأردن مروان السماعيل، ويعاونه قيس خميس وصابرين العبادي، فيما يتولى محمد مفيد مهام الحكم الرابع.

ويقود لقاء الحسين والأهلي محمد أسامة، ويساعده عمرو عجاج وأحمد سمارة، ويكون أدهم مخادمة حكمًا رابعًا.

فيما يدير مباراة الوحدات والرمثا أحمد يعقوب، ويعاونه حمزة سعادة ومحمد محرم، ويكون محمود السوالمة حكمًا رابعًا. كما يقود مواجهة الفيصلي والجزيرة أدهم مخادمة، ويساعده محمد بكار وأحمد الرويلي، ويشغل أحمد فيصل موقع الحكم الرابع.