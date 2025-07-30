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مسؤول أميركي: ويتكوف يتوجه إلى إسرائيل غدا

مسؤول أميركي: ويتكوف يتوجه إلى إسرائيل غدا

2025-07-30 03:09:59

خبرني - قال مسؤول أميركي: من المقرر أن يتوجه المبعوث ويتكوف إلى إسرائيل غدا لمناقشة الخطوات التالية في معالجة الوضع بغزة.

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