اتفاقية لتنفيذ مبادرات بيئية مبتكرة في إربد

اتفاقية لتنفيذ مبادرات بيئية مبتكرة في إربد
إربد 30 تموز (بترا)- وقّعت مؤسسة التعاون البيئي المبادرة الوطنية "استدامة وطن" اتفاقية شراكة مع مجمع جويل بلازا في إربد؛ بهدف تنفيذ مبادرات بيئية مبتكرة تُعنى بحماية البيئة وصحة المجتمع.
وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الأربعاء، قال المنسق العام لمبادرة "استدامة وطن" فاروق الهزايمة، إن هذه الخطوة تجسد روح العمل الجماعي الوطني، وتُعبر عن التزام حقيقي بالتحول نحو بيئة أكثر خضرة وصحة، داعيا إلى تبني هذا النموذج في مختلف المحافظات والقطاعات.
من جهته، أوضح المدير العام للمجمع الدكتور محمد البزور أن الشراكة تعكس قدرة المؤسسات الخاصة على التعاون البنّاء في سبيل تحقيق أهداف بيئية ومجتمعية مشتركة، مشيرًا إلى أن المجمع سيعمل على دعم المبادرات البيئية داخل مرافقه.
ودعا الهزايمة والبزور مختلف الجهات والأفراد إلى دعم مثل هذه المبادرات والانخراط في مسيرة العمل البيئي الوطني، بما يُعزز مكانة الأردن في مجال حماية البيئة وصحة الإنسان.
--(بترا)
ا.ح/ ه ح
30/07/2025 21:25:33
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