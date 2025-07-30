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اتفاقية لتنفيذ مبادرات بيئية مبتكرة في إربد

اتفاقية لتنفيذ مبادرات بيئية مبتكرة في إربد

2025-07-30 03:09:45
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 30 تموز (بترا)- وقّعت مؤسسة التعاون البيئي المبادرة الوطنية "استدامة وطن" اتفاقية شراكة مع مجمع جويل بلازا في إربد؛ بهدف تنفيذ مبادرات بيئية مبتكرة تُعنى بحماية البيئة وصحة المجتمع.
وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الأربعاء، قال المنسق العام لمبادرة "استدامة وطن" فاروق الهزايمة، إن هذه الخطوة تجسد روح العمل الجماعي الوطني، وتُعبر عن التزام حقيقي بالتحول نحو بيئة أكثر خضرة وصحة، داعيا إلى تبني هذا النموذج في مختلف المحافظات والقطاعات.
من جهته، أوضح المدير العام للمجمع الدكتور محمد البزور أن الشراكة تعكس قدرة المؤسسات الخاصة على التعاون البنّاء في سبيل تحقيق أهداف بيئية ومجتمعية مشتركة، مشيرًا إلى أن المجمع سيعمل على دعم المبادرات البيئية داخل مرافقه.
ودعا الهزايمة والبزور مختلف الجهات والأفراد إلى دعم مثل هذه المبادرات والانخراط في مسيرة العمل البيئي الوطني، بما يُعزز مكانة الأردن في مجال حماية البيئة وصحة الإنسان.
--(بترا)
ا.ح/ ه ح
30/07/2025 21:25:33

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