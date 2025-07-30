سوريا تعود إلى منظومة الاتصالات العالمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تموز (بترا)- أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية، اليوم الأربعاء، من العاصمة الأردنية عمّان، عودة سوريا إلى منظومة الاتصالات العالمية، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من 10 سنوات.

وجاء هذا الإعلان على هامش زيارة وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري، المهندس عبد السلام هيكل، والوفد المرافق له إلى المملكة، حيث تُمهّد هذه الخطوة لانخراط سوريا مجددًا في فعاليات رابطة GSMA العالمية المعنية بالاتصالات الخلوية.

كما تتيح لسوريا الاستفادة من جميع خدمات GSMA، بما في ذلك المشاركة في المؤتمرات الدولية، وبرامج بناء القدرات، والاستفادة من خدمات الجمعية، مع إتاحة الفرصة أمام الشركات السورية للارتباط بشبكة GSMA والاستفادة من المزايا المقدمة.

--(بترا)

غ ح/م ف/ه ح

30/07/2025 21:39:57





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