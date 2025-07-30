بلدية غرب إربد تعزز جهودها لدعم التشغيل وتمكين الشباب

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 30 تموز (بترا)- بحث رئيس لجنة بلدية غرب إربد، محمد القضاة، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون مع رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، ومدير مديرية عمل إربد، سالم بني سلامة، ومدير صندوق التنمية والتشغيل في إربد، الدكتور عيسى العواودة، بهدف توسيع مجالات الشراكة المؤسسية، وتوحيد الجهود لخدمة أبناء المجتمع المحلي.

وأكد العزام، خلال اللقاء، أهمية التعاون في مجالات تدريب وتأهيل الموظفين وتبادل الخبرات بين البلديات، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيسهم في رفع كفاءة الأداء، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، ويعزز العدالة في توزيع مكتسبات التنمية على مختلف مناطق المحافظة.

من جانبه، أشار العواودة إلى استعداد صندوق التنمية والتشغيل للتعاون في استكمال برامج تدريب الشباب، وتوفير التمويل الميسر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم في تعزيز التشغيل الذاتي وتنمية المجتمعات المحلية، لافتا إلى أهمية توجيه هذه التمويلات للفئات المستهدفة بالتنسيق مع البلديات.

بدوره، أكد بني سلامة أن مديرية العمل مستعدة لشمول الشباب الذين استكملوا برامج التدريب وحصلوا على فرص عمل، ضمن برامج التشغيل الوطني، من خلال المساهمة في دعم جزء من أجورهم الشهرية، بما يعزز فرص اندماجهم في سوق العمل.

وشدد القضاة على ضرورة تنسيق الجهود بين البلديات والجهات الحكومية المعنية بالتشغيل، لما لذلك من أثر مباشر في دعم المبادرات الشبابية، وتمكين المرأة، وإيجاد فرص عمل مستدامة، مؤكدًا أهمية الشراكة المؤسسية في تحقيق التنمية الشاملة وخدمة المجتمع المحلي.

--(بترا)

ا.ح/م ف/ه ح

30/07/2025 21:41:47