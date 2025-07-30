بلدية غرب إربد تعزز جهودها لدعم التشغيل وتمكين الشباب

بلدية غرب إربد تعزز جهودها لدعم التشغيل وتمكين الشباب
إربد 30 تموز (بترا)- بحث رئيس لجنة بلدية غرب إربد، محمد القضاة، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون مع رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، ومدير مديرية عمل إربد، سالم بني سلامة، ومدير صندوق التنمية والتشغيل في إربد، الدكتور عيسى العواودة، بهدف توسيع مجالات الشراكة المؤسسية، وتوحيد الجهود لخدمة أبناء المجتمع المحلي.
وأكد العزام، خلال اللقاء، أهمية التعاون في مجالات تدريب وتأهيل الموظفين وتبادل الخبرات بين البلديات، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيسهم في رفع كفاءة الأداء، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، ويعزز العدالة في توزيع مكتسبات التنمية على مختلف مناطق المحافظة.
من جانبه، أشار العواودة إلى استعداد صندوق التنمية والتشغيل للتعاون في استكمال برامج تدريب الشباب، وتوفير التمويل الميسر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم في تعزيز التشغيل الذاتي وتنمية المجتمعات المحلية، لافتا إلى أهمية توجيه هذه التمويلات للفئات المستهدفة بالتنسيق مع البلديات.
بدوره، أكد بني سلامة أن مديرية العمل مستعدة لشمول الشباب الذين استكملوا برامج التدريب وحصلوا على فرص عمل، ضمن برامج التشغيل الوطني، من خلال المساهمة في دعم جزء من أجورهم الشهرية، بما يعزز فرص اندماجهم في سوق العمل.
وشدد القضاة على ضرورة تنسيق الجهود بين البلديات والجهات الحكومية المعنية بالتشغيل، لما لذلك من أثر مباشر في دعم المبادرات الشبابية، وتمكين المرأة، وإيجاد فرص عمل مستدامة، مؤكدًا أهمية الشراكة المؤسسية في تحقيق التنمية الشاملة وخدمة المجتمع المحلي.
--(بترا)
ا.ح/م ف/ه ح
30/07/2025 21:41:47
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
اربد : أمسية شعرية ضمن فعاليات مهرجان جرش في بيت عرار الثقافي
"هت 8" تعزّز استراتيجيتها الرأسمالية بالحصول على ترخيص من مركز دبي المالي العالمي
الصيادلة تشيد بالدور الإنساني الأردني في دعم غزة
مصر.. توقيف صانعة محتوى بعد اتهامها وفاء عامر ومشاهير بالاتجار في الأعضاء البشرية
غزيون: علاج أبنائنا في الأردن أعاد لنا الأمل وخفف من معاناتنا في ظل الأوضاع الكارثية
غزيون: علاج أبنائنا في الأردن أعاد لنا الأمل وخفف من معاناتنا في ظل الأوضاع الكارثية