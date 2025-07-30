عجلون: عرض مسرحي خارج الصندوق للتوعية بأهمية التعليم المهني

عجلون: عرض مسرحي خارج الصندوق للتوعية بأهمية التعليم المهني
عجلون 30 تموز (بترا)- نظم المركز الوطني للثقافة والفنون، التابع لمؤسسة الملك الحسين، اليوم الأربعاء، عرضًا مسرحيًا تفاعليًا بعنوان: "خارج الصندوق"، على مسرح مركز عجلون الثقافي في إطار مشروع المهارات من أجل النجاح الشباب يتبنون التعليم والتدريب المهني في الأردن" بدعم من مؤسسة دروسوس.
وأكد مدير ثقافة عجلون سامر الفريحات أهمية المسرح كوسيلة إبداعية فاعلة في توصيل الرسائل المجتمعية، مشيرًا إلى أن هذا العرض يمثل نموذجًا ناجحًا لتقنيات التوعية الحديثة التي تشرك الجمهور وتفتح أمام الشباب آفاقًا جديدة للتفكير بمستقبلهم خارج الأطر التقليدية.
وقال مدير معهد تدريب مهني عجلون المهندس معتصم القضاة إن المسرحية شكلت مساحة تفاعلية مهمة لتبديد الصور النمطية حول التعليم المهني، مشيرًا إلى أهمية دعم الشباب في اختيار مسارات تلائم قدراتهم وتطلعاتهم وهذا ما سعى العرض لتسليط الضوء عليه.
--(بترا)
ع.ف/أز/ ه ح
30/07/2025 21:44:49
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