عجلون: عرض مسرحي خارج الصندوق للتوعية بأهمية التعليم المهني

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 30 تموز (بترا)- نظم المركز الوطني للثقافة والفنون، التابع لمؤسسة الملك الحسين، اليوم الأربعاء، عرضًا مسرحيًا تفاعليًا بعنوان: "خارج الصندوق"، على مسرح مركز عجلون الثقافي في إطار مشروع المهارات من أجل النجاح الشباب يتبنون التعليم والتدريب المهني في الأردن" بدعم من مؤسسة دروسوس.

وأكد مدير ثقافة عجلون سامر الفريحات أهمية المسرح كوسيلة إبداعية فاعلة في توصيل الرسائل المجتمعية، مشيرًا إلى أن هذا العرض يمثل نموذجًا ناجحًا لتقنيات التوعية الحديثة التي تشرك الجمهور وتفتح أمام الشباب آفاقًا جديدة للتفكير بمستقبلهم خارج الأطر التقليدية.

وقال مدير معهد تدريب مهني عجلون المهندس معتصم القضاة إن المسرحية شكلت مساحة تفاعلية مهمة لتبديد الصور النمطية حول التعليم المهني، مشيرًا إلى أهمية دعم الشباب في اختيار مسارات تلائم قدراتهم وتطلعاتهم وهذا ما سعى العرض لتسليط الضوء عليه.

--(بترا)

ع.ف/أز/ ه ح

30/07/2025 21:44:49