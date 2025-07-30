برنامج الأغذية العالمي يحذر من تفاقم خطر المجاعة في غزة

برنامج الأغذية العالمي يحذر من تفاقم خطر المجاعة في غزة
عمان 30 تموز (بترا)- أطلق برنامج الأغذية العالمي تحذيراً عاجلاً؛ بسبب تفاقم خطر المجاعة في قطاع غزة، مشيراً إلى أن 1 من كل 3 أشخاص يقضي أياماً دون طعام، فيما يعاني 75 بالمئة من السكان من مستويات طارئة من الجوع.
وقال البرنامج، في بيان أصدره، اليوم الأربعاء، إن قطاع غزة يواجه خطر المجاعة بشكل متسارع، مشددا على أن "الوقت يوشك على النفاد" لإطلاق استجابة إنسانية شاملة، مع ظهور مؤشرات صادمة لانعدام الأمن الغذائي في القطاع المحاصر، تعكس وضعاً غذائياً يزداد تدهوراً يوماً بعد يوم.
وأكد البرنامج في بيانه أن أكثر 25 بالمئة من سكان القطاع يعانون ظروفاً "شبيهة بالمجاعة"، في ظل نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية، ما ينذر بكارثة تهدد بانهيار الأمن الغذائي.
--(بترا)
أ ن/أز/ هـ ح
30/07/2025 21:03:00
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