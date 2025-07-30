برنامج الأغذية العالمي يحذر من تفاقم خطر المجاعة في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تموز (بترا)- أطلق برنامج الأغذية العالمي تحذيراً عاجلاً؛ بسبب تفاقم خطر المجاعة في قطاع غزة، مشيراً إلى أن 1 من كل 3 أشخاص يقضي أياماً دون طعام، فيما يعاني 75 بالمئة من السكان من مستويات طارئة من الجوع.

وقال البرنامج، في بيان أصدره، اليوم الأربعاء، إن قطاع غزة يواجه خطر المجاعة بشكل متسارع، مشددا على أن "الوقت يوشك على النفاد" لإطلاق استجابة إنسانية شاملة، مع ظهور مؤشرات صادمة لانعدام الأمن الغذائي في القطاع المحاصر، تعكس وضعاً غذائياً يزداد تدهوراً يوماً بعد يوم.

وأكد البرنامج في بيانه أن أكثر 25 بالمئة من سكان القطاع يعانون ظروفاً "شبيهة بالمجاعة"، في ظل نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية، ما ينذر بكارثة تهدد بانهيار الأمن الغذائي.

--(بترا)

أ ن/أز/ هـ ح

30/07/2025 21:03:00