خيمة مراكز الإصلاح والتأهيل تبرز مواهب النزلاء في مهرجان جرش

خيمة مراكز الإصلاح والتأهيل تبرز مواهب النزلاء في مهرجان جرش
جرش 30 تموز (بترا)-علي فريحات- شهد مهرجان جرش للثقافة والفنون هذا العام مشاركة مميزة لمراكز الإصلاح والتأهيل، من خلال خيمة خاصة استعرض فيها النزلاء نماذج من أعمالهم اليدوية والحرفية التي أُنجزت ضمن برامج التأهيل المهني والتمكين الحرفي داخل المراكز.
وقال محافظ جرش، الدكتور مالك خريسات، إن الخيمة تعد إحدى المبادرات الريادية التي تعكس الوجه الإنساني للعمل الأمني، مؤكدا أن الإصلاح ليس نهاية الطريق بل بدايته نحو حياة أفضل.
وأشار رئيس لجنة البلدية جرش، محمد بني ياسين، إلى أن الخيمة حظيت باهتمام زوّار المهرجان حيث عبّر كثيرون عن إعجابهم بجودة المنتجات واحترافيتها، مبينا أن هذه المشاركة تجسّد المعنى الحقيقي للإصلاح وتمكين الأفراد من إعادة بناء حياتهم بكرامة.
وتضمنت الخيمة معروضات متنوعة منها: الصناعات الخشبية، والمشغولات اليدوية واللوحات الفنية والمنتجات الغذائية والمفروشات، مما يعكس حجم المهارات التي يكتسبها النزيل خلال فترة إقامته، في إطار رؤية مديرية الأمن العام الهادفة إلى الإصلاح لا العقاب ودمج النزيل في المجتمع بعد انتهاء محكوميته.
يشار إلى أن هناك 8 مشاغل في 8 مراكز إصلاح وتأهيل، تعمل على تدريب النزلاء وإكسابهم المهارات ومنحهم شهادات من مراكز التدريب المهني يستطيعون بعد انتهاء إقامتهم بالمراكز العمل بها لتصبح مصدر دخل لهم.
--(بترا)
ع.ف/أز/ هـ ح
30/07/2025 21:02:06
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