خيمة مراكز الإصلاح والتأهيل تبرز مواهب النزلاء في مهرجان جرش

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جرش 30 تموز (بترا)-علي فريحات- شهد مهرجان جرش للثقافة والفنون هذا العام مشاركة مميزة لمراكز الإصلاح والتأهيل، من خلال خيمة خاصة استعرض فيها النزلاء نماذج من أعمالهم اليدوية والحرفية التي أُنجزت ضمن برامج التأهيل المهني والتمكين الحرفي داخل المراكز.

وقال محافظ جرش، الدكتور مالك خريسات، إن الخيمة تعد إحدى المبادرات الريادية التي تعكس الوجه الإنساني للعمل الأمني، مؤكدا أن الإصلاح ليس نهاية الطريق بل بدايته نحو حياة أفضل.

وأشار رئيس لجنة البلدية جرش، محمد بني ياسين، إلى أن الخيمة حظيت باهتمام زوّار المهرجان حيث عبّر كثيرون عن إعجابهم بجودة المنتجات واحترافيتها، مبينا أن هذه المشاركة تجسّد المعنى الحقيقي للإصلاح وتمكين الأفراد من إعادة بناء حياتهم بكرامة.

وتضمنت الخيمة معروضات متنوعة منها: الصناعات الخشبية، والمشغولات اليدوية واللوحات الفنية والمنتجات الغذائية والمفروشات، مما يعكس حجم المهارات التي يكتسبها النزيل خلال فترة إقامته، في إطار رؤية مديرية الأمن العام الهادفة إلى الإصلاح لا العقاب ودمج النزيل في المجتمع بعد انتهاء محكوميته.

يشار إلى أن هناك 8 مشاغل في 8 مراكز إصلاح وتأهيل، تعمل على تدريب النزلاء وإكسابهم المهارات ومنحهم شهادات من مراكز التدريب المهني يستطيعون بعد انتهاء إقامتهم بالمراكز العمل بها لتصبح مصدر دخل لهم.

--(بترا)

ع.ف/أز/ هـ ح

30/07/2025 21:02:06