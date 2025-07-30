البكار يؤكد ضرورة بناء المهارات الفنية والحياتية للشباب الملتحقين ببرامج التدريب المهني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تموز (بترا)- بحث رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني، وزير العمل، الدكتور خالد البكار، بحضور مدير عام المؤسسة الدكتور، أحمد مفلح الغرايبة، مستهدفات المرحلة المقبلة ضمن إطار إعداد خارطة طريق استراتيجية للأعوام 2026–2029.

وأكد البكار خلال الاجتماع أهمية الارتقاء بجودة العملية التدريبية، مشددًا على ضرورة التركيز على بناء المهارات الفنية والمهارات الحياتية لدى الشباب والشابات الملتحقين ببرامج المؤسسة، وذلك من خلال تطوير برامج تدريب مهني طويلة الأمد تمتد حتى سنة كاملة، تواكب متطلبات سوق العمل.

وأشار إلى أهمية تعزيز دور المؤسسة في رفع كفاءة العاملين في القطاع الخاص، من خلال إطلاق دورات تدريبية متخصصة، داعيًا إلى التوسع في إنشاء أكاديميات تدريبية متخصصة بالشراكة مع القطاع الخاص، مستشهدًا بتجربة الشراكة الناجحة مع جامعة جدارا كنموذج فعّال للتكامل بين القطاعين العام والخاص.

وفي هذا السياق، وجه البكار بإنشاء وحدة متخصصة تُعنى بمتابعة جميع المشاريع التدريبية المنتهية بالتشغيل، بالتعاون مع القطاع الخاص، لضمان استمرارية الأثر التدريبي وربطه بفرص العمل الحقيقية.

وضمن الرؤية المستقبلية للتحول الرقمي، وجّه البكار إلى ربط كافة معاهد المؤسسة المنتشرة في مختلف المحافظات إلكترونيًا مع الإدارة الرئيسية، من خلال نظام رقمي شامل يغطي جميع إجراءات التدريب المهني، بحيث تتم مراقبة الأداء عبر لوحة تحكم مركزية تعتمد على مؤشرات أداء دقيقة.

وشدد على ضرورة ضبط عملية الالتزام بالحضور والدوام التدريبي من خلال تفعيل نظام البصمة الإلكتروني للطلبة داخل المعاهد وأثناء التدريب الميداني.

وفي سياق تعزيز الكفاءة والتخصصية، أكد البكار أهمية أن تتخصص كل معاهد المؤسسة المنتشرة في المحافظات في مجالات مهنية محددة، تأخذ بعين الاعتبار طبيعة السوق المحلي واحتياجات كل محافظة على حدة.

كما أكد ضرورة تكامل جهود وزارة العمل وصندوق دعم التشغيل والتدريب مع برامج ومستهدفات مؤسسة التدريب المهني، ضمن رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وإحلال العمالة الوافدة بعمالة أردنية مؤهلة ومدربة.

--(بترا)

و ر /أز/ ه ح

30/07/2025 20:55:15