إمفنت تدعو إلى حلول محلية لمواجهة التحديات الصحية في شرق المتوسط

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تموز (بترا)- أصدرت الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (إمفنت) تقريرا إقليميا يدعو إلى اعتماد حلول صحية مستدامة تقودها المجتمعات المحلية، باعتبارها المسار الأمثل لتعزيز النظم الصحية في البيئات الهشة والمتأثرة بالنزاعات وتغير المناخ، ويأتي في ظل تعقيدات صحية متزايدة تعصف بالمنطقة.

ويستند التقرير إلى 15 عاماً من الخبرة الميدانية في أكثر من 15 دولة، من أفغانستان إلى المغرب، ويعرض نهجا مرتبطا بالواقع المحلي، للتعامل مع التحديات الصحية المتنامية، بما في ذلك ارتفاع معدلات الأمراض غير السارية، ومخاطر تفشي الأوبئة، وتعطل الخدمات الصحية في البيئات الهشة.

وقال المدير التنفيذي لإمفنت، الدكتور مهند النسور، إن المخاطر الصحية في المنطقة باتت مترابطة ومعقدة، وتتشكل بفعل متغيرات متسارعة، موضحاً أن التقرير يقدم نُهجًا ميدانية مجرّبة يمكن البناء عليها وتوسيع نطاقها في الوقت الراهن.

وبين أن التقرير يبرز مجموعة من النماذج التي حققت أثرا ملموسا ومستداما في سياقات مختلفة، من بينها الاستثمار في التعليم العملي داخل النظام الصحي على كافة المستويات، إذ ساهمت في تعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية في أكثر من اثنتي عشرة دولة، بالإضافة إلى النهج المجتمعية التي عززت الملكية المحلية وأسفرت عن نتائج ملموسة، شملت تحسين تقبّل اللقاحات، وتوسيع الوصول إلى السكان المحرومين والمعرضين للخطر، وتقوية نظم الإبلاغ الخاصة بالتحصين الروتيني، وتحفيز التغيير السلوكي في مجالات الأمراض غير السارية، خصوصا مكافحة التبغ.

ويبرز التقرير، إرساء الممارسات المهنية المستدامة من خلال تطوير واعتماد إجراءات تشغيلية موحدة وأدلة توجيهية في مجالات مثل إدارة المخاطر البيولوجية، والاستجابة السريعة، ومبادرات الصحة الواحدة، مما مكن من دمج هذه الممارسات في البيئات الهشة والمستقرة على حد سواء، وايضا تعزيز القرار المستند إلى البيانات من خلال توظيف علم التنفيذ في دعم تبني تدخلات فعالة من حيث التكلفة، مؤكدا أهميته في البيئات منخفضة الموارد وبين الفئات السكانية الهشة، بمن فيهم اللاجئون.

وأشار التقرير إلى أن التعاون بين القطاعات وتبني نهج يشمل المجتمع بأكمله أدى إلى تعزيز الاستجابة المنسقة للتحديات المشتركة، خصوصًا عبر تطبيق مبادئ "الصحة الواحدة" في الرصد المتكامل للأمراض الحيوانية المنشأ والمخاطر الصحية المرتبطة بالمناخ.

وأوضح النسور أن التقرير يأتي في ظل تغيّرات تشهدها خارطة التمويل الصحي عالميا، واستمرار الاعتماد على النداءات الطارئة، حيث يُظهر الحاجة إلى أن تضطلع الجهات الفاعلة إقليميا بدور أكثر بروزا في رسم ملامح مستقبل الصحة العامة، كما يُبرز أهمية التعاون الإقليمي المتزايد والاعتراف المتنامي بالخبرات المحلية بوصفها مصدرًا للابتكار والتنفيذ.

--(بترا)

ع د/أز/ هـ ح

30/07/2025 20:07:18