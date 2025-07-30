تفاقم العجز التجاري في المغرب 18.4 % وتراجع صادرات السيارات في 2025
بلغ العجز في نهاية يونيو 161.8 مليار درهم (17.8 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى مسجل في ستة أشهر في السنوات الخمس الماضية، بحسب النشرة الشهرية لمكتب الصرف، الجهاز الحكومي المعني بإحصاءات التجارة الخارجية.
ارتفعت قيمة واردات المملكة بين يناير ويونيو بنسبة 8.9% لتصل إلى 398 مليار درهم، بينما نمت الصادرات بوتيرة أقل لم تتجاوز 3.1% إلى 236 مليار درهم.
انخفاض مستمر لصادرات السيارات في المغرب
صدر قطاع السيارات في البلاد ما قيمته 77.6 مليار درهم في النصف الأول، بانخفاض سنوي نسبته 3.6%. كان التراجع المسجل بالقطاع بدأ منذ يناير الماضي، ويمثل أول أداء سلبي للقطاع منذ عام 2020.
أرجعت وزارة الاقتصاد والمالية هذا الانخفاض إلى تضرر مبيعات سوق الاتحاد الأوروبي من السيارات الجديدة بنسبة 1.9% في النصف الأول، لا سيما السوق الفرنسية التي تعتبر الوجهة الرئيسية لصادرات المملكة.
لكن الوزارة أكدت ضمن وثيقة حول تنفيذ ميزانية 2025 وآفاق العام المقبل، وفقا لتقرير بلومبرغ"، أن "قطاع صناعة السيارات في المغرب يحتفظ بنظرة تفاؤلية، كون هذا الانخفاض يبقى ظرفياً".
تسعى البلاد إلى زيادة صادرات قطاع السيارات من خلال مشاريع صناعية جديدة، لا سيما مصانع بطاريات السيارات الكهربائية بقيادة شركات صينية. بدأت أول هذه المشاريع الإنتاج خلال الشهر الماضي، ويتوقع أن تشرع الشركات الأخرى في الإنتاج بدءاً من العام المقبل.
في المقابل، عادت صادرات صناعة الفوسفات ومشتقاته لتسجيل نمو ملحوظ بعد سنوات من الانخفاض. حقق القطاع المعدني الأبرز في المملكة نمواً بنسبة 18.9% في النصف الأول، لتصل عائداته إلى 46.5 مليار درهم.
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