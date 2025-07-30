تفاقم العجز التجاري في المغرب 18.4 % وتراجع صادرات السيارات في 2025

MENAFN - Al-Bayan) ">تفاقم العجز التجاري في المغرب في النصف الأول من العام 2025 بنسبة 18.4%، وسط استمرار تراجع صادرات السيارات، الذي يعتبر القطاع التصديري الأول في البلاد.

بلغ العجز في نهاية يونيو 161.8 مليار درهم (17.8 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى مسجل في ستة أشهر في السنوات الخمس الماضية، بحسب النشرة الشهرية لمكتب الصرف، الجهاز الحكومي المعني بإحصاءات التجارة الخارجية.

ارتفعت قيمة واردات المملكة بين يناير ويونيو بنسبة 8.9% لتصل إلى 398 مليار درهم، بينما نمت الصادرات بوتيرة أقل لم تتجاوز 3.1% إلى 236 مليار درهم.

انخفاض مستمر لصادرات السيارات في المغرب

صدر قطاع السيارات في البلاد ما قيمته 77.6 مليار درهم في النصف الأول، بانخفاض سنوي نسبته 3.6%. كان التراجع المسجل بالقطاع بدأ منذ يناير الماضي، ويمثل أول أداء سلبي للقطاع منذ عام 2020.

أرجعت وزارة الاقتصاد والمالية هذا الانخفاض إلى تضرر مبيعات سوق الاتحاد الأوروبي من السيارات الجديدة بنسبة 1.9% في النصف الأول، لا سيما السوق الفرنسية التي تعتبر الوجهة الرئيسية لصادرات المملكة.

لكن الوزارة أكدت ضمن وثيقة حول تنفيذ ميزانية 2025 وآفاق العام المقبل، وفقا لتقرير بلومبرغ"، أن "قطاع صناعة السيارات في المغرب يحتفظ بنظرة تفاؤلية، كون هذا الانخفاض يبقى ظرفياً".

تسعى البلاد إلى زيادة صادرات قطاع السيارات من خلال مشاريع صناعية جديدة، لا سيما مصانع بطاريات السيارات الكهربائية بقيادة شركات صينية. بدأت أول هذه المشاريع الإنتاج خلال الشهر الماضي، ويتوقع أن تشرع الشركات الأخرى في الإنتاج بدءاً من العام المقبل.

في المقابل، عادت صادرات صناعة الفوسفات ومشتقاته لتسجيل نمو ملحوظ بعد سنوات من الانخفاض. حقق القطاع المعدني الأبرز في المملكة نمواً بنسبة 18.9% في النصف الأول، لتصل عائداته إلى 46.5 مليار درهم.