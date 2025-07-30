طرق دبي تحصد تصنيف التميّز خمس نجوم من شبكة المقارنة المعيارية العالمية

MENAFN - Al-Bayan) ">نالت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تصنيف (التميز بخمس نجوم على المستوى العالمي) من برنامج اعتماد أفضل الممارسات التابع للمسابقة الدولية لأفضل الممارسات ((International Best Practice Competition، وذلك عن مشروع (تعزيز الامتثال للقوانين من خلال الرقابة الذكية على المواصلات العامة) عبر مركز الرقابة الذكي في مؤسسة المواصلات العامة، وعن جهود الهيئة في مجال (التفتيش الذكي على دراجات التوصيل) عن طريق توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة مدمجة مع أنظمة كاميرات حديثة لمراقبة وإدارة سلوكيات راكبي دراجات التوصيل، و (خدمة نقل الطلبة عن طريق الحجز الإلكتروني)، ومشروع (استراتيجية تحول قطاع الأجرة نحو الحجز الإلكتروني).

وقد حققت الهيئة إنجازًا جديدًا بحصولها على تصنيف التميّز على المستوى الدولي (5 نجوم) ضمن برنامج اعتماد أفضل الممارسات التابع للمسابقة الدولية لأفضل الممارسات (IBPC)، وذلك عن مشروعها المبتكر تعزيز الامتثال للقوانين من خلال الرقابة الذكية على المواصلات العامة.

ويهدف مشروع إلى تعزيز الامتثال للقوانين من خلال الرقابة الذكية على المواصلات العامة التابعة للهيئة إلى مراقبة ومتابعة امتثال المركبات والسائقين للتشريعات والقوانين الصادرة واتخاذ الإجراءات الرقابية بشكل لحظي وآلي، مما يساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز السلامة العامة وجودة الخدمة، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، ويعد هذا المشروع الأول من نوعه الذي يراقب جميع قطاعات نقل الركاب، بما في ذلك مركبات الأجرة والحافلات والحجز الإلكتروني والتأجير بالساعات ومسارات الحافلات والنقل البحري.

أما التفتيش الذكي على دراجات التوصيل باستخدام الذكاء الاصطناعي، فهو عبارة عن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة مدمجة مع أنظمة كاميرات حديثة لمراقبة وإدارة سلوكيات راكبي دراجات التوصيل، وتعد هذه المبادرة نموذجا متميزا لقدرتها على أتمتة كشف المخالفات، تقليص زمن التفتيش بشكل كبير، وتعزيز السلامة المرورية عبر مراقبة وتطبيق قائم على البيانات.

تتميز هذه الخدمة بإتاحة الفرصة على اختيار السائقين الأعلى تقييماً وتوفرها عبر منصات عالمية مثل أوبر وكريم، إضافة إلى طرح باقات مرنة تلبي احتياجات المتعاملين. كما تسهم الخدمة في تحقيق أهداف استراتيجية، أبرزها خفض رسوم النقل المدرسي، تقليل زمن الرحلة والحد من استخدام النقل غير المرخص، مع منح أولوية قصوى لسلامة الطلبة.

كذلك ساهم التحوّلُ في تطبيق استراتيجية التحوّل نحو الحجز الإلكتروني في مركبات الأجرة في تعزيز الاستدامة وانسيابية الحركة المرورية بفضل تحفيز رواد مركبات الأجرة إلى استخدام تقنيات الحجز الإلكتروني، مما أثّرَ بشكل إيجابي وواضح على الحد من عملية تجوال مركبات الأجرة في طرق وشوارع الإمارة، بالنظر لانشغال معظم هذه المركبات بتلبية طلبات محجوزة مسبقاً من خلال التطبيقات الذكية. وتعد هذه الاستراتيجية ركيزة أساسية في تحقيق رؤية دبي لتصبح المدينة الأذكى في العالم، من خلال تعزيز التنقل الذكي، وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، وتحسين زمن وصول مركبات الأجرة للمتعاملين وزيادة كفاءة قطاع مركبات الأجرة.