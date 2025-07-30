طقس الإمارات غداً.. صحو غائم جزئياً رطب ليلاً

طقس الإمارات غداً.. صحو غائم جزئياً رطب ليلاً
كما توقع أن يكون الطقس رطبا ليلاً وصباح "الجمعة" على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف غرباً، والرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية تتراوح سرعتها بين / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
ويكون الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:22 والثاني عند الساعة 00:29 والجزر الأول عند 18:11 والثاني عند الساعة 08:01 .
أما بحر عمان فسيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:02 والثاني عند الساعة 20:55 والجزر الأول عند الساعة 15:47 والثاني عند الساعة 03:51.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 43 31 90 30
دبي 42 32 85 40
الشارقة 42 33 90 35
عجمان 39 32 90 20
أم القيوين 39 34 90 30
رأس الخيمة 41 33 80 20
الفجيرة 36 32 90 55
العـين 47 36 50 10
ليوا 47 28 85 15
الرويس 44 29 90 50
السلع 47 30 90 30
دلـمـا 37 30 90 40
طنب الكبرى 37 33 90 75
طنب الصغرى 37 33 90 75
أبو موسى 34 32 90 80
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