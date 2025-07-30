طقس الإمارات غداً.. صحو غائم جزئياً رطب ليلاً

MENAFN - Al-Bayan) ">توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار.

كما توقع أن يكون الطقس رطبا ليلاً وصباح "الجمعة" على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف غرباً، والرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية تتراوح سرعتها بين / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:22 والثاني عند الساعة 00:29 والجزر الأول عند 18:11 والثاني عند الساعة 08:01 .

أما بحر عمان فسيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:02 والثاني عند الساعة 20:55 والجزر الأول عند الساعة 15:47 والثاني عند الساعة 03:51.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 31 90 30

دبي 42 32 85 40

الشارقة 42 33 90 35

عجمان 39 32 90 20

أم القيوين 39 34 90 30

رأس الخيمة 41 33 80 20

الفجيرة 36 32 90 55

العـين 47 36 50 10

ليوا 47 28 85 15

الرويس 44 29 90 50

السلع 47 30 90 30

دلـمـا 37 30 90 40

طنب الكبرى 37 33 90 75

طنب الصغرى 37 33 90 75

أبو موسى 34 32 90 80