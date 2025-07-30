مصر.. توقيف صانعة محتوى بعد اتهامها وفاء عامر ومشاهير بالاتجار في الأعضاء البشرية

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن توقيف صانعة محتوى على تطبيق "تيك توك"، بعد إثارتها جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية، وذلك على خلفية اتهامات وجهتها لعدد من الشخصيات العامة، من بينهم الفنانة وفاء عامر، وأرملة لاعب الكرة الراحل إبراهيم شيكا، بالإضافة إلى سيدات أخريات شهيرات على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهمتهن جميعًا بالتورط في "الاتجار بالأعضاء البشرية".

وذكرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن التحرك الأمني جاء عقب تلقي بلاغ من إحدى الفنانات ضد السيدة المذكورة، اتهمتها فيه بالتشهير ونشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مزاعم غير حقيقية تتعلق بالاتجار في الأعضاء البشرية.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تم تحديد مكان تواجد المتهمة وضبطها أثناء وجودها بمحافظة الإسكندرية، رغم كون محل إقامتها في نطاق قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة. وضُبط بحوزتها هاتفان محمولان، وتبين من الفحص الفني لأحدهما احتواؤه على محفظة مالية إلكترونية تحوي مبالغ مالية محولة من خارج البلاد.

وبمواجهتها، أقرت المتهمة بأنها اختلقت تلك الادعاءات ونشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة عدد المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

وكانت الفنانة المصرية وفاء عامر أعلنت عن لجوئها إلى القضاء بعد اتهامات خطيرة طالتها مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلّق بتورّطها في قضية الاتجار بأعضاء بشرية، وتحديدًا في ملابسات وفاة لاعب كرة القدم الراحل إبراهيم شيكا، حيث خرجت زوجة اللاعب شيكا عن صمتها، لتؤكد أن وفاة زوجها كانت بسبب مرض السرطان بعد صراع طويل مع المرض، نافية بشكل قاطع أي صلة لوفاء عامر بالقضية.

وقالت عامر إنها تقدّمت ببلاغ رسمي ضد صانعة محتوى تُدعى "مروة" على منصة "تيك توك"، بعدما كررت الأخيرة مزاعم تشير إلى تورط الفنانة في تجارة الأعضاء، دون أي أدلة قانونية أو قرائن واقعية.

تعود القصة إلى منتصف يوليو الجاري، حينما بدأت صانعة المحتوى بنشر مقاطع فيديو على تيك توك تتهم فيها وفاء عامر بالضلوع في وفاة اللاعب إبراهيم شيكا، زاعمة أن الوفاة لم تكن بسبب السرطان، بل نتيجة "بيع أعضائه البشرية" بعد وفاته. وعلى الرغم من غياب أي دليل، تصدّر الوسم المتعلّق بالفنانة على المنصة وأثار حالة من الجدل الواسع بين المتابعين.

في البداية، تجاهلت عامر تلك الادعاءات، إلا أن استمرار نشرها بشكل متكرر دفعها لاتخاذ خطوات قانونية، فرفعت بلاغًا رسميًا ضد صانعة المحتوى، وأخطرت نقابة المهن التمثيلية، التي سارعت بدورها إلى تشكيل لجنة قانونية خاصة لمتابعة القضية.

وفي بيان رسمي، أكدت النقابة دعمها الكامل للفنانة، ووصفت الحملة التي تتعرض لها بـ"التشهير غير المقبول"، مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أعضائها من الحملات الإعلامية المشبوهة.

من جانبها، خرجت زوجة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا عن صمتها، لتؤكد أن وفاة زوجها كانت بسبب مرض السرطان بعد صراع طويل مع المرض، نافية بشكل قاطع أي صلة لوفاء عامر بالقضية.