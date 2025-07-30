اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات التوجيهي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تشكيل غرفة عمليات في مركز الوزارة وأخرى في إدارة الامتحانات والاختبارات، لمتابعة إجراءات سير امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي)، الصف الحادي عشر.



وبينت الوزارة أن غرفتي العمليات ستناط بهما متابعة مجريات امتحان الثانوية العامة، واستقبال الملاحظات والاستفسارات الواردة من الطلبة والمجتمع المحلي، وإعداد تقرير يومي يتضمن هذه الملاحظات والمعالجات التي تمت عليها.



وعممت الوزارة أرقام هواتف غرفتي العمليات على مديري الإدارات في مركز الوزارة ومديري التربية والتعليم ، إضافة إلى نشرها للمجتمع المحلي على موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي:

أرضي، (065692368)،( 065699916)

تلفاكس، (5666492)

خلوي (0791881434)، (0791881435)، (0791881436)، (0791881439).

وكانت الوزارة قد ذكرت سابقاً ، أن موعد الجلسة الأولى للامتحان تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحاً، داعية الطلبة للحضور إلى قاعات الامتحان قبل ساعة من بدء كل جلسة.