التربية ترعى اختتام البرنامج الوطني الصيفي بصمة 2025

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اختتمت اليوم الأربعاء، فعاليات البرنامج الوطني الصيفي "بصمة 2025" في جميع المراكز المشاركة، التي شملت 86 مدرسة موزعة على 43 مديرية تربية وتعليم في مختلف مناطق المملكة.



وبحسب بيان وزارة التربية والتعليم، أكد مدير إدارة النشاطات التربوية الدكتور أجمل الطويقات، خلال الحفل الذي أقيم في مدرسة طارق بن زياد الأساسية التابعة لمديرية تربية لواء الجامعة، بحضور مدير التربية والتعليم للواء الجامعة الدكتور عبد الحكيم الشوابكة، نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه التي تمثلت في تعزيز قيم الانتماء للوطن والولاء للقيادة الهاشمية وغرس قيم المواطنة الصالحة واستثمار طاقات الطلبة في أنشطة مفيدة وتعزيز الثقة بينهم وإبعادهم عن المؤثرات السلبية، إضافة إلى تمكينهم من التعبير عن أنفسهم من خلال ممارسة أنشطة ثقافية، وتطوعية ورياضية وكشفية وفنية وسياحية وتمكينهم من أساليب الحوار وثقافة تقبل الرأي الآخر واحترام وجهات النظر المختلفة وبناء وتعزيز السلوكيات والقيم الداعمة للبيئة التعليمية الآمنة.