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دعوات نيابية لتعزيز العدالة الوظيفية في شركة مياه العقبة

دعوات نيابية لتعزيز العدالة الوظيفية في شركة مياه العقبة

2025-07-30 10:08:36
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب، النائب المحامي محمد سلامة الغويري، أهمية دعم الجهود المؤسسية الرامية إلى تحسين بيئة العمل في قطاع المياه، وتعزيز العدالة الوظيفية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستقرار المؤسسي.
جاء ذلك خلال زيارة اللجنة، اليوم الأربعاء، إلى شركة مياه العقبة، ولقائها مدير عام الشركة المهندس وائل الدويري، بحضور عدد من مسؤولي الشركة، ضمن جولة ميدانية تهدف إلى الاطلاع على الواقع الإداري والخدمي، وبحث أبرز التحديات التي تواجه الشركة.
وفي الجانب الإداري، ناقشت اللجنة عددا من الملفات المتعلقة بالموارد البشرية، أبرزها أوضاع موظفي شراء الخدمات، داعية إلى دراسة إمكانية تثبيتهم على شواغر دائمة وفق جدول التشكيلات، بما يحقق الاستقرار الوظيفي، ويتيح لهم الاستفادة من الامتيازات الوظيفية، وخاصة التأمين الصحي للعاملين في المواقع الميدانية ذات الطابع الخطر.
كما عرض اللقاء للإجراءات الإدارية المتبعة داخل الشركة، حيث أكد الحضور أنها تتم وفق معايير مهنية وشفافة، تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين، وتكرس نهج الحوكمة المؤسسية.
وشدد أعضاء اللجنة، النواب عبد الباسط الكباريتي، وأحمد عليمات، وإبراهيم الصرايرة، وفريال بني سلمان، وحابس الفايز، على ضرورة تعزيز الشفافية وتحقيق التوازن بين الكفاءة والعدالة، بما يسهم في ايجاد بيئة عمل محفزة، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جهته، أكد مدير عام الشركة المهندس الدويري أن إدارة الشركة تتعامل بكل شفافية مع مختلف المقترحات والتوصيات الصادرة عن الجهات المعنية، بما في ذلك مجلس النواب، لتصويب أوضاع العاملين بعقود مؤقتة أو خدمات مؤقتة، مشيرا الى التزام الشركة بالمهنية العالية والعدالة في جميع إجراءاتها الإدارية.
وعرض الدويري لواقع التزويد المائي في محافظة العقبة، مشيرا إلى التحديات المتزايدة الناتجة عن ارتفاع الطلب وتنوع وتزايد القطاعات المستهلكة، مؤكدا أن الشركة تعمل بكامل طاقتها للحفاظ على ديمومة التزويد، رغم الضغوط التي تواجهها البنية التحتية.
ودعا إلى ضرورة تكاتف الجهود الوطنية والمجتمعية، خاصة فيما يتعلق بترشيد الاستهلاك، وزيادة السعة التخزينية في الاستخدامات المنزلية، وتعديل بعض الممارسات التي تؤدي إلى هدر المياه، مؤكدا أهمية رفع الوعي العام بطبيعة الوضع المائي في الأردن، وضرورة التعامل معه بما يتناسب مع دقة المرحلة.
وأشار إلى خطط الشركة المستقبلية الرامية إلى تحسين منظومة التزويد من خلال إنشاء خط ناقل رديف من منطقة الديسة إلى العقبة، إضافة إلى إقامة خزانات تجميع جديدة، تساهم في الحد من تأثير الانقطاعات المفاجئة من المصدر، وتدعم ديمومة تقديم الخدمة لكافة المشتركين.
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس اللجنة الغويري أن الشأن العام هو مسؤولية وطنية جامعة، داعيا إلى تحسين بيئة العمل للعاملين في القطاع، بما يعزز من الاستقرار والإنتاجية، ويرتقي بمستوى المعيشة للعاملين، ويكرس مبادئ العدالة المؤسسية.

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