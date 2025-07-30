بيت لحم: مستعمرون يهاجمون منازل المواطنين في وادي عبيان شرق كيسان
وأفاد أمين سر حركة فتح في كيسان أحمد غزال، لمراسلة "وفا"، بأن مجموعة من المستعمرين هاجموا منازل تعود لعائلة المواطن نصار رشايدة وأولاده، وأقدموا على سرقة ممتلكاتهم، من بينها خلايا شمسية وألواح "زينكو" تستخدم في التغطية والحماية، قبل أن تتعمد إلى تكسير وتخريب محتويات المنازل بشكل كامل.
وأشار غزال إلى أن المستعمرين هددوا العائلة قبل يومين، بإجبارهم على الرحيل بالقوة في حال لم يغادروا المكان طواعية، في سياق حملة ترهيب ممنهجة تستهدف تهجير الأهالي قسرا من أراضيهم.
ويقطن في منطقة وادي عبيان، سبع عائلات فلسطينية، تضم عشرات الأفراد بينهم أطفال ونساء، يتعرضون بشكل متكرر لانتهاكات واعتداءات منظمة من قبل المستعمرين، تهدف إلى دفعهم للرحيل القسري، ضمن مخطط أوسع للاستيلاء على الأراضي وتوسيع رقعة المستعمرات المحيطة.
وبيّن أن الاعتداء الأخير يأتي بعد أيام قليلة من تهجير نحو 15 عائلة فلسطينية من منطقة قريبة، في خطوة تصاعدية تعكس سياسة ممنهجة لتفريغ المنطقة من سكانها الأصليين.
وناشد غزال المؤسسات الحقوقية والإنسانية، المحلية والدولية، بضرورة التدخل العاجل لحماية السكان، ووضع حد لاعتداءات المستعمرين المستمرة، والتي تُنفذ في كثير من الأحيان تحت حماية جنود الاحتلال، مؤكداً أن صمود الأهالي وتمسكهم بأراضيهم هو الرد الأقوى على محاولات التهجير القسري.
وتشهد منطقة كيسان ومحيطها منذ أشهر تصعيدًا ملحوظًا في وتيرة اعتداءات المستعمرين، بما يشمل حرق ممتلكات، قطع طرق، الاعتداء على رعاة الأغنام، ومنع السكان من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، في ظل صمت دولي مطبق على الجرائم اليومية التي تُرتكب بحق المواطنين الفلسطينيين العزّل.
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