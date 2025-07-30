بيت لحم: مستعمرون يهاجمون منازل المواطنين في وادي عبيان شرق كيسان

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN- هاجم مستعمرون، اليوم الأربعاء، منازل في منطقة وادي عبيان شرق قرية كيسان جنوب شرق مدينة بيت لحم.

وأفاد أمين سر حركة فتح في كيسان أحمد غزال، لمراسلة "وفا"، بأن مجموعة من المستعمرين هاجموا منازل تعود لعائلة المواطن نصار رشايدة وأولاده، وأقدموا على سرقة ممتلكاتهم، من بينها خلايا شمسية وألواح "زينكو" تستخدم في التغطية والحماية، قبل أن تتعمد إلى تكسير وتخريب محتويات المنازل بشكل كامل.

وأشار غزال إلى أن المستعمرين هددوا العائلة قبل يومين، بإجبارهم على الرحيل بالقوة في حال لم يغادروا المكان طواعية، في سياق حملة ترهيب ممنهجة تستهدف تهجير الأهالي قسرا من أراضيهم.

ويقطن في منطقة وادي عبيان، سبع عائلات فلسطينية، تضم عشرات الأفراد بينهم أطفال ونساء، يتعرضون بشكل متكرر لانتهاكات واعتداءات منظمة من قبل المستعمرين، تهدف إلى دفعهم للرحيل القسري، ضمن مخطط أوسع للاستيلاء على الأراضي وتوسيع رقعة المستعمرات المحيطة.

وبيّن أن الاعتداء الأخير يأتي بعد أيام قليلة من تهجير نحو 15 عائلة فلسطينية من منطقة قريبة، في خطوة تصاعدية تعكس سياسة ممنهجة لتفريغ المنطقة من سكانها الأصليين.

وناشد غزال المؤسسات الحقوقية والإنسانية، المحلية والدولية، بضرورة التدخل العاجل لحماية السكان، ووضع حد لاعتداءات المستعمرين المستمرة، والتي تُنفذ في كثير من الأحيان تحت حماية جنود الاحتلال، مؤكداً أن صمود الأهالي وتمسكهم بأراضيهم هو الرد الأقوى على محاولات التهجير القسري.

وتشهد منطقة كيسان ومحيطها منذ أشهر تصعيدًا ملحوظًا في وتيرة اعتداءات المستعمرين، بما يشمل حرق ممتلكات، قطع طرق، الاعتداء على رعاة الأغنام، ومنع السكان من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، في ظل صمت دولي مطبق على الجرائم اليومية التي تُرتكب بحق المواطنين الفلسطينيين العزّل.