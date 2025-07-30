وفد سوري يزور المركز الوطني للأمن السيبراني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل رئيس المجلس الوطني للأمن السيبراني، الدكتور أحمد حياصات، أمس الثلاثاء، بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، وفدا من الجمهورية العربية السورية برئاسة وزير الاتصالات والتقانة عبد السلام هيكل.



وبحسب بيان المركز اليوم الأربعاء، تأتي الزيارة في مستهل جولة عمل يقوم بها الوفد السوري إلى المملكة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجالات الاتصالات والأمن السيبراني والتحول الرقمي والتعليم التقني في إطار السعي المشترك نحو بناء بنية تحتية رقمية متطورة وآمنة.



وأكد حياصات، أن الأمن السيبراني أصبح ضرورة وطنية وأن المرحلة المقبلة تستوجب تنسيقا عربيا أوسع لمواجهة التحديات المشتركة في الفضاء الرقمي.



وقال إن الأردن بفضل رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، كان من أوائل الدول التي استشرفت خطورة التهديدات السيبرانية وأسس مبكرا منظومة وطنية متكاملة أثبتت كفاءتها في مواجهة الهجمات والتحديات المتزايدة.