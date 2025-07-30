أبرز الحلول لمشكلة توقف التاتش باد في اللاب توب بخطوات بسيطة وفعّالة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تُعد لوحة اللمس (Touchpad) من أهم وسائل التحكم في أجهزة اللاب توب، ولكن في بعض الحالات قد تتوقف عن العمل فجأة مما يُسبب إزعاجاً للمستخدم، خصوصًا إذا لم يكن لديه ماوس خارجي.



في هذا الدليل من "دليل تك"، نساعدك على فهم الأسباب الشائعة لهذه المشكلة وكيفية إصلاحها بخطوات عملية.

أبرز أسباب تعطل التاتش باد

تعطيل التاتش باد من الإعدادات: قد تكون لوحة اللمس مُعطلة يدويًا من إعدادات الجهاز أو عند توصيل ماوس خارجي.

مشكلة في تعريف التاتش باد: تعريف قديم أو غير متوافق يمكن أن يؤدي إلى توقف التاتش باد عن العمل، خاصة بعد تحديثات النظام.

الضغط على اختصار لوحة المفاتيح بالخطأ: بعض الأجهزة تسمح بتعطيل التاتش باد عبر الضغط على Fn + أحد أزرار الوظائف (مثل F7 أو F9).

تحديثات Windows: بعض التحديثات قد تُغيّر إعدادات النظام أو تُعطّل التاتش باد مؤقتًا.

خلل في الهاردوير: مشاكل مادية مثل تلف الكابل أو اللوحة قد تكون السبب.

خطوات حل المشكلة

1. تفعيل التاتش باد من الإعدادات

اذهب إلى: الإعدادات > البلوتوث والأجهزة > لوحة اللمس (Touchpad).

تأكد من أنها مفعلة.

افصل الماوس الخارجي إن وُجد.

2. تحديث أو إعادة تثبيت التعريف

افتح "Device Manager" بالضغط على Win + X.

تحت "Mice and other pointing devices"، اضغط بزر الماوس الأيمن على "HID-compliant mouse".

اختر "Update driver" أو "Uninstall device"، ثم أعد تشغيل الجهاز.

3. تجربة الوضع الآمن

أعد تشغيل الجهاز في وضع Safe Mode.

إذا عملت التاتش باد، احذف أي برامج مشبوهة قد تكون سبب المشكلة.

4. تحديث النظام أو إعادة ضبط إعدادات التاتش باد

تأكد من تحديث Windows من خلال Settings > Update & Security.

أعد ضبط إعدادات لوحة اللمس إلى الوضع الافتراضي من خلال "لوحة التحكم > الأجهزة > الماوس".

5. فحص الجهاز عبر BIOS أو فني مختص

ادخل إلى BIOS (عادة عبر الضغط على F2 أو Delete عند التشغيل).

تأكد من تفعيل خيار التاتش باد.

إذا استمرت المشكلة، راجع فني متخصص.

الخلاصة

في كثير من الأحيان، يمكن إصلاح مشكلة التاتش باد بخطوات بسيطة تتعلق بالإعدادات أو التعريفات. أما إذا كانت المشكلة في الجهاز نفسه، فربما تحتاج إلى صيانة داخلية. جرّب الحلول البرمجية أولًا، ولا تتردد في طلب المساعدة إذا لم تُحل المشكلة.

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