اتفاقية لدعم خدمات المياه للاجئين السوريين في الأردن

اتفاقية لدعم خدمات المياه للاجئين السوريين في الأردن
وقال ممثل "اليونيسف" في الأردن، فيليب دوامل، إن هذا الدعم سيمكن المنظمة من مواصلة توفير خدمات المياه النظيفة والصرف الصحي لآلاف العائلات السورية، إذ تعد هذه الخدمات أساسية لصحة ورفاة وكرامة الأطفال السوريين وعائلاتهم في المخيمات، معبرا عن شكره للحكومة البريطانية على الشراكة المستمرة في الأردن خلال السنوات الماضية.
من جهته، قال السفير البريطاني في الأردن، فيليب هول، إن هذه الشراكة تجسد التزام المملكة المتحدة بمساعدة اللاجئين في الأردن على عيش حياة كريمة، وتوفير المياه اللازمة لاستمرار الحياة.
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