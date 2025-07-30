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اتفاقية لدعم خدمات المياه للاجئين السوريين في الأردن

اتفاقية لدعم خدمات المياه للاجئين السوريين في الأردن

2025-07-30 09:03:51
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقعت منظمة اليونيسف في الأردن ووزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية، اليوم الأربعاء، اتفاقية جديدة بقيمة 1.5 مليون جنيه استرليني، لدعم استمرار تقديم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة لأكثر من 100 ألف لاجئ سوري يقيمون في مخيمي الزعتري والأزرق.


وقال ممثل "اليونيسف" في الأردن، فيليب دوامل، إن هذا الدعم سيمكن المنظمة من مواصلة توفير خدمات المياه النظيفة والصرف الصحي لآلاف العائلات السورية، إذ تعد هذه الخدمات أساسية لصحة ورفاة وكرامة الأطفال السوريين وعائلاتهم في المخيمات، معبرا عن شكره للحكومة البريطانية على الشراكة المستمرة في الأردن خلال السنوات الماضية.

من جهته، قال السفير البريطاني في الأردن، فيليب هول، إن هذه الشراكة تجسد التزام المملكة المتحدة بمساعدة اللاجئين في الأردن على عيش حياة كريمة، وتوفير المياه اللازمة لاستمرار الحياة.

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