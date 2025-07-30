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تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الرسمية

تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الرسمية

2025-07-30 09:03:51
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان على ضرورة الالتزام بأن يكون التواصل بين البعثات الدبلوماسية والمنظمات الإقليمية المعتمدة والوزراء والوزارات والجهات الرسمية الاردنية كافة عبر القنوات الدبلوماسية المختصة من خلال وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
ووجه حسان كتابا الى الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات الحكومية والبلديات وامانة عمان أكد فيه على التنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين فيما يتعلق بلقاءات رؤسات البعثات الدبلوماسية والمنظمات الاقليمية المعتمدة لدى المملكة مع الجهات الرسمية الاردنية.


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