طيران الإمارات وIHG يطور برامج سفر للشركات الصغيرة والمتوسطة عالمياً

طيران الإمارات وIHG يطور برامج سفر للشركات الصغيرة والمتوسطة عالمياً
وشهد توقيع مذكرة التفاهم، نبيل سلطان، النائب التنفيذي للرئيس لمبيعات المسافرين والإدارة الدولية في طيران الإمارات؛ ماثيو جونز، نائب رئيس طيران الإمارات للولايات المتحدة الأمريكية؛ أشرف بيطام، مدير أول للسفر التجاري العالمي في طيران الإمارات؛ ورايان بليمونز، نائب الرئيس لاستراتيجية المبيعات العالمية في مجموعة فنادق ومنتجعات IHG.
وستعمل طيران الإمارات مع IHG على استكشاف سبل الوصول إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والتفاعل معها من خلال مزايا مضافة ومكافآت حصرية تسهّل رحلات العمل. ومن جانبها، ستقدم مجموعة الفنادق حوافز سفر محسّنة وتكاملًا سلساً مع محفظتها الواسعة من الفنادق والمنتجعات حول العالم.
وقال نبيل سلطان، النائب التنفيذي للرئيس لمبيعات المسافرين والإدارة الدولية في طيران الإمارات: "تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً محورياً في دفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتلتزم طيران الإمارات بدعم هذه الفئة من خلال تقديم حلول وعروض ذات قيمة مضافة تلبي احتياجاتهم في مجال السفر. ويسعدنا التعاون مع مجموعة الفنادق الرائدة IHG لاستكشاف برامج تعود بالفائدة على عملائنا من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة عملائنا في هذا القطاع الحيوي".
وقال مارك سيرغوت، نائب أول الرئيس للمبيعات العالمية في IHG: "يسعدنا التعاون مع طيران الإمارات لإعادة تعريف تجربة سفر الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم. ويعكس هذا التعاون التزامنا المشترك بتقديم قيمة استثنائية وتجارب سلسة ومكافآت حصرية مصممة لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي. ومن خلال الجمع بين خبرات IHG في مجال الضيافة وشبكة طيران الإمارات العالمية، فإننا نفتح آفاقاً جديدة لتمكين الشركات وتعزيز نموها في الأسواق الدولية".
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