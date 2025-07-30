طيران الإمارات وIHG يطور برامج سفر للشركات الصغيرة والمتوسطة عالمياً

MENAFN - Al-Bayan) ">وقّعت طيران الإمارات ومجموعة فنادق ومنتجعات IHG مذكرة تفاهم بهدف استكشاف فرص التعاون المشترك في تطوير برامج مخصصة لتلبية احتياجات السفر الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الأسواق العالمية.

وشهد توقيع مذكرة التفاهم، نبيل سلطان، النائب التنفيذي للرئيس لمبيعات المسافرين والإدارة الدولية في طيران الإمارات؛ ماثيو جونز، نائب رئيس طيران الإمارات للولايات المتحدة الأمريكية؛ أشرف بيطام، مدير أول للسفر التجاري العالمي في طيران الإمارات؛ ورايان بليمونز، نائب الرئيس لاستراتيجية المبيعات العالمية في مجموعة فنادق ومنتجعات IHG.

وستعمل طيران الإمارات مع IHG على استكشاف سبل الوصول إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والتفاعل معها من خلال مزايا مضافة ومكافآت حصرية تسهّل رحلات العمل. ومن جانبها، ستقدم مجموعة الفنادق حوافز سفر محسّنة وتكاملًا سلساً مع محفظتها الواسعة من الفنادق والمنتجعات حول العالم.

وقال نبيل سلطان، النائب التنفيذي للرئيس لمبيعات المسافرين والإدارة الدولية في طيران الإمارات: "تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً محورياً في دفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتلتزم طيران الإمارات بدعم هذه الفئة من خلال تقديم حلول وعروض ذات قيمة مضافة تلبي احتياجاتهم في مجال السفر. ويسعدنا التعاون مع مجموعة الفنادق الرائدة IHG لاستكشاف برامج تعود بالفائدة على عملائنا من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة عملائنا في هذا القطاع الحيوي".

وقال مارك سيرغوت، نائب أول الرئيس للمبيعات العالمية في IHG: "يسعدنا التعاون مع طيران الإمارات لإعادة تعريف تجربة سفر الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم. ويعكس هذا التعاون التزامنا المشترك بتقديم قيمة استثنائية وتجارب سلسة ومكافآت حصرية مصممة لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي. ومن خلال الجمع بين خبرات IHG في مجال الضيافة وشبكة طيران الإمارات العالمية، فإننا نفتح آفاقاً جديدة لتمكين الشركات وتعزيز نموها في الأسواق الدولية".