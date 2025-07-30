ترامب: الموعد النهائي للرسوم الجمركية مطلع أغسطس لن يمدد

MENAFN - Al-Bayan) ">قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الموعد النهائي الذي حدده لفرض رسوم جمركية مضادة على باقي الشركاء التجاريين لبلده، لن يتم تمديده يوم الجمعة المقبل.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي ((مهلة الأول من أغسطس، هي مهلة الأول من أغسطس.. إنها ثابتة ولن تُمدد.. إنه يوم عظيم لأمريكا)).

ولوح ترامب بأن الهند قد تواجه رسوماً جمركية تتراوح بين 20 % و25 %، لكنه أشار إلى أن القرار النهائي لم يحسم بعد، مع استمرار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق تجاري قبل حلول مهلة 1 أغسطس.

وكان ترامب قد أطلق سلسلة رسوم متبادلة في أبريل، ثم جمدها جزئياً عند مستوى 10 %، لإتاحة المجال للمفاوضات، إلا أن الموعد النهائي لبدء تنفيذها مجدداً يقترب، بينما لم ينجح الرئيس الأمريكي إلا في تأمين عدد محدود من الاتفاقات.

من جهة أخرى، سجّل الاقتصاد الأمريكي نمواً بنسبة 3 % في الربع الثاني على أساس فصلي، أي بأكثر من التوقعات بأن ينمو 2.6 %.

هذا، وأضاف القطاع الخاص في الولايات المتحدة وظائف أعلى بكثير من المتوقع خلال يوليو، ما يقلص من المخاوف بشأن تباطؤ سوق العمل والاقتصاد.

وحسب تقرير ((إيه دي بي)) الشهري، الذي صدر الأربعاء، أضاف القطاع الخاص الأمريكي 104 آلاف وظيفة في يوليو، وهي أعلى من 64 ألف وظيفة متوقعة، ويُقارن ذلك مع قراءة يونيو المعدلة إلى فقدان نحو 23 ألف وظيفة.

وذلك مع إضافة القطاعات الرائدة للوظائف، منها الترفيه والضيافة التي أضافت 46 ألف وظيفة، والأنشطة المالية 28 ألفاً، فيما فقد قطاع التعليم والخدمات الصحية 38 ألف وظيفة. وارتفعت الأجور بنسبة 4.4 % على أساس سنوي خلال يوليو، بحسب البيانات.