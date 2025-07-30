انكماش الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني

انكماش الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني
وجاء الانكماش المتماشي مع التوقعات ليعكس اتجاه النمو المسجل في الربع الأول، عندما اشترى المستوردون في الولايات المتحدة المزيد من السلع في وقت أبكر من المعتاد لأنهم توقعوا زيادة الرسوم الجمركية.
وقالت فرانسيسكا بالماس، كبيرة الاقتصاديين لشؤون أوروبا لدى كابيتال إيكونوميكس: ((إن هذا الانكماش ترك الناتج المحلي الإجمالي عالقاً عند مستوى ما قبل الجائحة)).
وقال مكتب الإحصاءات الألماني إن الاستثمار في ألمانيا انخفض في الربع الثاني، بينما ارتفع الاستهلاك والإنفاق الحكومي، مقارنة بالربع السابق.
وعدل المكتب بيانات النمو للربع الأول بالخفض إلى 0.3 بالمئة من 0.4 بالمئة في الربع السابق.
وأبرمت الولايات المتحدة اتفاقاً تجارياً إطارياً مع الاتحاد الأوروبي يوم الأحد، وفرضت رسوماً جمركية بنسبة 15 بالمئة على معظم السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي، أي نصف المعدل الذي تم التهديد به في الأصل. وساعد الاتفاق على تجنب حرب تجارية أكبر بين الحليفين اللذين يشكلان معاً ما يقرب من ثلث التجارة العالمية.
وكانت الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لألمانيا في عام 2024، إذ بلغ إجمالي تجارة السلع في الاتجاهين 253 مليار يورو (278 مليار دولار).
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