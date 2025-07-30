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انكماش الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني

انكماش الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني

2025-07-30 09:03:43
(MENAFN- Al-Bayan) ">أظهرت بيانات، الأربعاء، أن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثاني من العام، إذ تباطأ الطلب من الولايات المتحدة بعد أشهر من عمليات الشراء القوية تحسباً للرسوم الجمركية الأمريكية.

وجاء الانكماش المتماشي مع التوقعات ليعكس اتجاه النمو المسجل في الربع الأول، عندما اشترى المستوردون في الولايات المتحدة المزيد من السلع في وقت أبكر من المعتاد لأنهم توقعوا زيادة الرسوم الجمركية.

وقالت فرانسيسكا بالماس، كبيرة الاقتصاديين لشؤون أوروبا لدى كابيتال إيكونوميكس: ((إن هذا الانكماش ترك الناتج المحلي الإجمالي عالقاً عند مستوى ما قبل الجائحة)).

وقال مكتب الإحصاءات الألماني إن الاستثمار في ألمانيا انخفض في الربع الثاني، بينما ارتفع الاستهلاك والإنفاق الحكومي، مقارنة بالربع السابق.

وعدل المكتب بيانات النمو للربع الأول بالخفض إلى 0.3 بالمئة من 0.4 بالمئة في الربع السابق.

وأبرمت الولايات المتحدة اتفاقاً تجارياً إطارياً مع الاتحاد الأوروبي يوم الأحد، وفرضت رسوماً جمركية بنسبة 15 بالمئة على معظم السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي، أي نصف المعدل الذي تم التهديد به في الأصل. وساعد الاتفاق على تجنب حرب تجارية أكبر بين الحليفين اللذين يشكلان معاً ما يقرب من ثلث التجارة العالمية.

وكانت الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لألمانيا في عام 2024، إذ بلغ إجمالي تجارة السلع في الاتجاهين 253 مليار يورو (278 مليار دولار).

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