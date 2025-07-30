5.93 مليارات دولار أرباح فيزا الفصلية بنمو 8%

5.93 مليارات دولار أرباح فيزا الفصلية بنمو 8%
قالت الشركة في تقريرها المالي، الثلاثاء، إن إيرادات الربع المنتهي في يونيو ارتفعت بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 10.17 مليارات دولار، بدعم من نمو حجم معاملات المدفوعات 8%.
ارتفعت الأرباح بنسبة 8% إلى 5.27 مليارات دولار، وبلغت ربحية السهم 2.69 دولار مقارنة مع 2.40 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. بنمو 12%.
وبلغ التدخل التشغيلي 6.17 مليارات دولار مقارنة مع 5.93 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 4%.
وأوضح التقرير أن المدفوعات العابرة للحدود ارتفعت 12% في الربع الثالث، بعد زيادتها 14% في الفترة المناظرة من عام 2024، ويرجع هذا التباطؤ إلى حالة عدم اليقين التي أثارتها السياسات التجارية الأمريكية.
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