5.93 مليارات دولار أرباح فيزا الفصلية بنمو 8%

MENAFN - Al-Bayan) ">ارتفعت أرباح ((فيزا)) خلال الربع الثالث من عامها المالي 2025، بدعم من نمو عمليات الإنفاق عبر بطاقات الائتمان رغم الظروف الاقتصادية العالمية غير المواتية.

قالت الشركة في تقريرها المالي، الثلاثاء، إن إيرادات الربع المنتهي في يونيو ارتفعت بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 10.17 مليارات دولار، بدعم من نمو حجم معاملات المدفوعات 8%.

ارتفعت الأرباح بنسبة 8% إلى 5.27 مليارات دولار، وبلغت ربحية السهم 2.69 دولار مقارنة مع 2.40 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. بنمو 12%.

وبلغ التدخل التشغيلي 6.17 مليارات دولار مقارنة مع 5.93 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 4%.

وأوضح التقرير أن المدفوعات العابرة للحدود ارتفعت 12% في الربع الثالث، بعد زيادتها 14% في الفترة المناظرة من عام 2024، ويرجع هذا التباطؤ إلى حالة عدم اليقين التي أثارتها السياسات التجارية الأمريكية.