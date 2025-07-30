  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
5.93 مليارات دولار أرباح فيزا الفصلية بنمو 8%

5.93 مليارات دولار أرباح فيزا الفصلية بنمو 8%

2025-07-30 09:03:43
(MENAFN- Al-Bayan) ">ارتفعت أرباح ((فيزا)) خلال الربع الثالث من عامها المالي 2025، بدعم من نمو عمليات الإنفاق عبر بطاقات الائتمان رغم الظروف الاقتصادية العالمية غير المواتية.

قالت الشركة في تقريرها المالي، الثلاثاء، إن إيرادات الربع المنتهي في يونيو ارتفعت بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 10.17 مليارات دولار، بدعم من نمو حجم معاملات المدفوعات 8%.

ارتفعت الأرباح بنسبة 8% إلى 5.27 مليارات دولار، وبلغت ربحية السهم 2.69 دولار مقارنة مع 2.40 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. بنمو 12%.

وبلغ التدخل التشغيلي 6.17 مليارات دولار مقارنة مع 5.93 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 4%.

وأوضح التقرير أن المدفوعات العابرة للحدود ارتفعت 12% في الربع الثالث، بعد زيادتها 14% في الفترة المناظرة من عام 2024، ويرجع هذا التباطؤ إلى حالة عدم اليقين التي أثارتها السياسات التجارية الأمريكية.

MENAFN30072025000110011019ID1109862880

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث