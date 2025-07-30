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سوريا تكشف موعد وصول غاز أذربيجان إلى حلب

سوريا تكشف موعد وصول غاز أذربيجان إلى حلب

2025-07-30 09:03:43
(MENAFN- Al-Bayan) ">

أكد وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير أن سوريا ستبدأ اعتباراً من الثاني من أغسطس المقبل استقبال 3.4 ملايين متر مكعب من الغاز القادم من أذربيجان إلى محافظة حلب عبر الأراضي التركية، ما يؤدي إلى توليد نحو 900 ميغاواط من الكهرباء، وذلك ضمن تعاون مشترك يهدف إلى دعم قطاع الطاقة في سوريا.

وأوضح الوزير في تصريح لـ سانا أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية، مشيراً إلى أن الحكومة السورية تتابع تنفيذ هذه الإجراءات ضمن خطة وطنية لتأمين احتياجات الطاقة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وفي الـ12 من الشهر الجاري وقعت سوريا وأذربيجان مذكرة تفاهم تتضمن التعاون والتنسيق في مجالات الطاقة وتوريد الغاز الطبيعي إلى سوريا من خلال تركيا، والتعاون والتنسيق في استكشاف النفط.

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