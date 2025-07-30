محمد السادس يوجه رسائل سلام إلى الجزائر

MENAFN - Al-Bayan) ">وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب العرش أمس رسائل سلام إلى الجزائر مؤكداً استعداده لـ"حوار صريح ومسؤول" والتزام المغرب بالانفتاح على محيطها.

وقال الملك محمد السادس في كلمته المتلفزة: "عبرت عن استعداد المغرب لحوار صادق مع الجزائر بشأن مختلف القضايا".

وأضاف: "بموازاة مع حرصنا على ترسیخ مكانة المغرب كبلد صاعد، نؤكد التزامنا بالانفتاح على محيطنا الجهوي، وخاصة جوارنا المباشر، في علاقتنا بالشعب الجزائري الشقيق".

وأكد الملك محمد السادس على متانة العلاقة بين المغرب والجزائر قائلاً: "بصفتي ملك المغرب، فإن موقفي واضح وثابت، وهو أن الشعب الجزائري شعب شقيق، تجمعه بالشعب المغربي علاقات إنسانية وتاريخية عريقة، وتربطهما أواصر اللغة والدين، والجغرافيا والمصير المشترك".

وتابع: "دوماً على مدّ اليد لأشقائنا في الجزائر، وعبرت عن استعداد المغرب لحوار صريح ومسؤول، حوار أخوي وصادق، حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين".

وشدد على "التزام المغرب الراسخ باليد الممدودة لأشقائنا في الجزائر، نابع من إيماننا بوحدة شعوبنا، وقدرتنا سويا، على تجاوز هذا الوضع المؤسف. كما نؤكد تمسكنا بالاتحاد المغاربي، واثقين بأنه لن يكون بدون انخراط المغرب والجزائر، مع باقي الدول الشقيقة".

وأكد الملك محمد السادس على " تمسكنا بالاتحاد المغاربي واثقين بأنه لن يكون بدون انخراط المغرب والجزائر مع باقي الدول الشقيقة".

وكان ملك المغرب قدم دعوات مماثلة منذ عام 2018، وجاء تجديد هذه الدعوة بعد انقطاع العلاقات بين البلدين في 2021.