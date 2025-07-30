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ناصر بن حمد يثمّن إبداعات الشباب البحريني التي تعكس مهاراتهم الفريدة

ناصر بن حمد يثمّن إبداعات الشباب البحريني التي تعكس مهاراتهم الفريدة

2025-07-30 09:02:07
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، نخبة من الشباب البحريني المبدع الذين قدّموا لسموه عددًا من اللوحات الفنية الاستثنائية التي صُنعت بأيدٍ بحرينية خالصة، في عمل فني يعكس روح الإبداع.

وأكد سموه حرصه الدائم على دعم الشباب والإيمان بقدراتهم الفنية ولا سيما أنهم يمثلون الركيزة الأساسية لبناء المستقبل الزاهر للوطن، إضافة إلى احتضان مواهبهم وتشجيعهم على مواصلة الإبداع في مختلف المجالات، ومتمنيا لهم كل التوفيق والنجاح.

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