قائد الخدمات الطبية الملكية: استخدام نظام Hugo RAS يمثل نقلة نوعية في الرعاية الجراحية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) قال العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية، إن استخدام نظام Hugo RAS يعد نقلة نوعية في مستوى الرعاية الجراحية التي تقدمها الخدمات الطبية الملكية، ويعزز من مكانتها كمؤسسة رائدة في تطبيق أحدث تقنيات الطب الحديث.

وأكد أن هذا الإنجاز يعكس التزام الخدمات الطبية الملكية الدائم بالتطوير، ويؤكد كفاءة كوادرها الطبية والفنية، والتي ساهمت في تسريع تعافي المرضى، وتحقيق نتائج جراحية متميزة وفق أرقى المعايير العالمية.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان الخدمات الطبية الملكية عن إجراء 100 عملية جراحية ناجحة باستخدام نظام الروبوت الجراحي «Hugo RAS»، في إنجاز طبي يضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة، ويؤكد ريادتها في مواكبة أحدث ما توصل إليه الطب الحديث من تقنيات دقيقة ومتطورة.

ويمثل هذا الإنجاز تتويجًا لجهود توحيد الخدمات الطبية الملكية، وتقديم رعاية صحية آمنة وفعالة، مع المحافظة على استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة، وتسريع ملحوظ في إجراءات الاستشفاء والتعافي بعد العمليات.

ويعد نظام "Hugo RAS" من أبرز الابتكارات في مجال الجراحة الروبوتية، حيث يوفر درجة عالية من الدقة والمرونة والتحكم، تفوق ما هو متاح في الجراحات التقليدية.

ويتكون النظام من كاميرا ثلاثية الأبعاد وأربع أذرع آلية مزودة بأدوات جراحية دقيقة، مما يمكن الجراح من أداء العمليات عن بُعد باستخدام لوحة تحكم وشاشة عالية الدقة، تتيح رؤية واضحة لجسم المريض، وتقلل من خطر العدوى، وتحسن نتائج الجراحة بشكل عام.

وشملت العمليات التي أُجريت باستخدام هذا النظام المتطور تدخلات دقيقة في تخصصات المسالك البولية والجراحة العامة والنساء والتوليد، حيث تم تنفيذ عمليات مثل استئصال الكلية الجذري والجزئي، واستئصال البروستاتا الجذري، ورأب الحالب، إلى جانب عمليات في الجراحة العامة مثل إصلاح الفتوق بأنواعها، وجراحة القولون، وجراحة TATME، بالإضافة إلى عمليات نسائية شملت إزالة الأكياس المبيضية، واستئصال الرحم، واستئصال الأورام الليفية، وقد أُجريت جميع هذه العمليات بمساعدة الروبوت، وحققت نتائج متميزة دون مضاعفات تُذكر.

وأكدت الخدمات الطبية الملكية أن استخدام تقنية "Hugo RAS" ساهم بشكل ملموس في تسريع تعافي المرضى وتقليل فترة الإقامة في المستشفى، مما يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويسهم في تحسين نتائج العمليات الجراحية بشكل عام.

وتعد الخدمات الطبية الملكية أول جهة طبية في الشرق الأوسط تصل إلى إجراء 100 عملية باستخدام نظام "Hugo RAS" الجراحي، وذلك بفضل جهود الطاقم الطبي المختص وكفاءة الكوادر التمريضية والفنية المدربة، الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز الطبي المتقدم، في إطار منظومة صحية متكاملة ترتكز على التطوير المستمر والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى من خلال تطبيق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية على مستوى العالم.