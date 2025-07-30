قائد الخدمات الطبية الملكية: استخدام نظام Hugo RAS يمثل نقلة نوعية في الرعاية الجراحية

قائد الخدمات الطبية الملكية: استخدام نظام Hugo RAS يمثل نقلة نوعية في الرعاية الجراحية
وأكد أن هذا الإنجاز يعكس التزام الخدمات الطبية الملكية الدائم بالتطوير، ويؤكد كفاءة كوادرها الطبية والفنية، والتي ساهمت في تسريع تعافي المرضى، وتحقيق نتائج جراحية متميزة وفق أرقى المعايير العالمية.
جاء ذلك بالتزامن مع إعلان الخدمات الطبية الملكية عن إجراء 100 عملية جراحية ناجحة باستخدام نظام الروبوت الجراحي «Hugo RAS»، في إنجاز طبي يضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة، ويؤكد ريادتها في مواكبة أحدث ما توصل إليه الطب الحديث من تقنيات دقيقة ومتطورة.
ويمثل هذا الإنجاز تتويجًا لجهود توحيد الخدمات الطبية الملكية، وتقديم رعاية صحية آمنة وفعالة، مع المحافظة على استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة، وتسريع ملحوظ في إجراءات الاستشفاء والتعافي بعد العمليات.
ويعد نظام "Hugo RAS" من أبرز الابتكارات في مجال الجراحة الروبوتية، حيث يوفر درجة عالية من الدقة والمرونة والتحكم، تفوق ما هو متاح في الجراحات التقليدية.
ويتكون النظام من كاميرا ثلاثية الأبعاد وأربع أذرع آلية مزودة بأدوات جراحية دقيقة، مما يمكن الجراح من أداء العمليات عن بُعد باستخدام لوحة تحكم وشاشة عالية الدقة، تتيح رؤية واضحة لجسم المريض، وتقلل من خطر العدوى، وتحسن نتائج الجراحة بشكل عام.
وشملت العمليات التي أُجريت باستخدام هذا النظام المتطور تدخلات دقيقة في تخصصات المسالك البولية والجراحة العامة والنساء والتوليد، حيث تم تنفيذ عمليات مثل استئصال الكلية الجذري والجزئي، واستئصال البروستاتا الجذري، ورأب الحالب، إلى جانب عمليات في الجراحة العامة مثل إصلاح الفتوق بأنواعها، وجراحة القولون، وجراحة TATME، بالإضافة إلى عمليات نسائية شملت إزالة الأكياس المبيضية، واستئصال الرحم، واستئصال الأورام الليفية، وقد أُجريت جميع هذه العمليات بمساعدة الروبوت، وحققت نتائج متميزة دون مضاعفات تُذكر.
وأكدت الخدمات الطبية الملكية أن استخدام تقنية "Hugo RAS" ساهم بشكل ملموس في تسريع تعافي المرضى وتقليل فترة الإقامة في المستشفى، مما يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويسهم في تحسين نتائج العمليات الجراحية بشكل عام.
وتعد الخدمات الطبية الملكية أول جهة طبية في الشرق الأوسط تصل إلى إجراء 100 عملية باستخدام نظام "Hugo RAS" الجراحي، وذلك بفضل جهود الطاقم الطبي المختص وكفاءة الكوادر التمريضية والفنية المدربة، الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز الطبي المتقدم، في إطار منظومة صحية متكاملة ترتكز على التطوير المستمر والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى من خلال تطبيق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية على مستوى العالم.
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