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بريد الإمارات يصدر طابعاً تذكارياً في ذكرى تأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة
(MENAFN- Orient Planet Group) الإمارات العربية المتحدة، 30 يوليو 2025:
أصدر بريد الامارات، بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، طابعاً تذكارياً احتفاءً بالذكرى العشرين على تأسيس هذا الصرح الوطني الذي حقق إنجازات مشهودة انعكست إيجاباً على مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويهدف إصدار هذا الطابع إلى توثيق ذكرى انطلاقة مسيرة المجلس في عام 2003 بأمرٍ من مؤسس وباني نهضة الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتسليط الضوء على ما حققه خلال 20 عاماً في خدمة الأم والطفل، وذلك في ظل رعاية وتوجيهات "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
ويسلّط الطابع التذكاري الضوء على إسهامات المجلس في رعاية الأم والطفل، باعتباره الحاضنة الرسمية المعنية بقضايا الأمومة والطفولة في الدولة، وواحدة من اللبنات الأساسية في هيكل مؤسسات الدولة المختصة برعاية قضايا الأمومة والطفولة، وتحقيق الرفاه لهما.
وأكدت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن الفضل الأول فيما حققه المجلس خلال مسيرته الممتدة على مدى 20 عاماً، يعود إلى دعم وتوجيهات "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي كان لها عميق الأثر في الارتقاء بمسيرة قطاع الأمومة والطفولة والعبور بها نحو المستقبل الذي تنشده أمهات الإمارات ويستحقه أطفالها.
وقالت إن سموها كانت على الدوام خير من يدعم هذه المسيرة ويتابعها ويوفر لها البيئة الخصبة التي أنبتت خيراً وفيراً تعيشه الأم والطفل في هذا الوطن، والذي تجلى من خلال الفرص والإمكانات والخدمات التي تقدم لهما والتي تفوق في جودتها أفضل ما وصلت إليه في أرقى دول العالم وأكثرها تطوراً، بحيث باتا جزءاً أساسياً من مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، وعنصراً فاعلاً في صياغة معالم المُستقبل المشرق الذي نتطلع إليه.
وأضافت أن هذا الطابع التذكاري يمثل شاهداً على مسيرة من العمل الدؤوب والجهود المستمرة والسعي بلا كلل نحو التميز في احتضان شريحتين عزيزتين من أبناء وبنات مجتمع الإمارات، وتقديم المبادرات التي تسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهاتها بأن يكون إنسان هذه الأرض الطيبة محور الاهتمام وركيزة الرعاية، وأن تسخّر الإمكانات كافة لتحقيق الرفاه والسعادة له، والارتقاء بكل جوانب حياته.
ومن جانبه، قال طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X): "يُجسّد إصدار هذا الطابع التذكاري الأهمية التي يوليها بريد الإمارات لحفظ إرث دولتنا الحضاري والثقافي وتوثيق منجزاتها الرائدة، فلطالما كانت الطوابع البريدية مرآةً صادقة لمسيرة اتحادنا المبارك، توثق مراحل تطوره وتقدمه، وتعرّف الأجيال المقبلة بقيمه وإنجازاته. ويأتي هذا التعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة تجسيدًا للدور الحيوي الذي يضطلع به المجلس في تمكين الأم والطفل، بما يعزز مكانة الدولة بوصفها نموذجًا عالميًا في مجالات الرفاه الاجتماعي والتنمية المستدامة".
ويتضمن تصميم الطابع التذكاري تاريخ 30 يوليو، وهو التاريخ الذي نُشر فيه المرسوم السامي في الجريدة الرسمية لتأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في عام 2003. كما يحمل التصميم صورة لمبنى المقر الجديد للمجلس، ويعلوها اسم "المجلس الأعلى للأمومة والطفولة".
ويُجسد المبنى بتصميمه المعماري الأيقوني علامة فارقة ومعلماً بارزاً يعكس مستوى التميز والتطور الذي حققه المجلس في مسيرته. فهو رمز للجهود الرائدة والمبادرات النوعية الهادفة إلى تعزيز الرفاه الاجتماعي للأم والطفل، وتوفير بيئة حاضنة للإبداع والابتكار، تمكن كليهما من التفاعل الإيجابي مع مجتمعهما، في إطار رؤية طموحة تسعى إلى ترسيخ مفهوم مجتمع الرفاهية والسعادة.
أصدر بريد الامارات، بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، طابعاً تذكارياً احتفاءً بالذكرى العشرين على تأسيس هذا الصرح الوطني الذي حقق إنجازات مشهودة انعكست إيجاباً على مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويهدف إصدار هذا الطابع إلى توثيق ذكرى انطلاقة مسيرة المجلس في عام 2003 بأمرٍ من مؤسس وباني نهضة الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتسليط الضوء على ما حققه خلال 20 عاماً في خدمة الأم والطفل، وذلك في ظل رعاية وتوجيهات "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
ويسلّط الطابع التذكاري الضوء على إسهامات المجلس في رعاية الأم والطفل، باعتباره الحاضنة الرسمية المعنية بقضايا الأمومة والطفولة في الدولة، وواحدة من اللبنات الأساسية في هيكل مؤسسات الدولة المختصة برعاية قضايا الأمومة والطفولة، وتحقيق الرفاه لهما.
وأكدت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن الفضل الأول فيما حققه المجلس خلال مسيرته الممتدة على مدى 20 عاماً، يعود إلى دعم وتوجيهات "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي كان لها عميق الأثر في الارتقاء بمسيرة قطاع الأمومة والطفولة والعبور بها نحو المستقبل الذي تنشده أمهات الإمارات ويستحقه أطفالها.
وقالت إن سموها كانت على الدوام خير من يدعم هذه المسيرة ويتابعها ويوفر لها البيئة الخصبة التي أنبتت خيراً وفيراً تعيشه الأم والطفل في هذا الوطن، والذي تجلى من خلال الفرص والإمكانات والخدمات التي تقدم لهما والتي تفوق في جودتها أفضل ما وصلت إليه في أرقى دول العالم وأكثرها تطوراً، بحيث باتا جزءاً أساسياً من مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، وعنصراً فاعلاً في صياغة معالم المُستقبل المشرق الذي نتطلع إليه.
وأضافت أن هذا الطابع التذكاري يمثل شاهداً على مسيرة من العمل الدؤوب والجهود المستمرة والسعي بلا كلل نحو التميز في احتضان شريحتين عزيزتين من أبناء وبنات مجتمع الإمارات، وتقديم المبادرات التي تسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهاتها بأن يكون إنسان هذه الأرض الطيبة محور الاهتمام وركيزة الرعاية، وأن تسخّر الإمكانات كافة لتحقيق الرفاه والسعادة له، والارتقاء بكل جوانب حياته.
ومن جانبه، قال طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X): "يُجسّد إصدار هذا الطابع التذكاري الأهمية التي يوليها بريد الإمارات لحفظ إرث دولتنا الحضاري والثقافي وتوثيق منجزاتها الرائدة، فلطالما كانت الطوابع البريدية مرآةً صادقة لمسيرة اتحادنا المبارك، توثق مراحل تطوره وتقدمه، وتعرّف الأجيال المقبلة بقيمه وإنجازاته. ويأتي هذا التعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة تجسيدًا للدور الحيوي الذي يضطلع به المجلس في تمكين الأم والطفل، بما يعزز مكانة الدولة بوصفها نموذجًا عالميًا في مجالات الرفاه الاجتماعي والتنمية المستدامة".
ويتضمن تصميم الطابع التذكاري تاريخ 30 يوليو، وهو التاريخ الذي نُشر فيه المرسوم السامي في الجريدة الرسمية لتأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في عام 2003. كما يحمل التصميم صورة لمبنى المقر الجديد للمجلس، ويعلوها اسم "المجلس الأعلى للأمومة والطفولة".
ويُجسد المبنى بتصميمه المعماري الأيقوني علامة فارقة ومعلماً بارزاً يعكس مستوى التميز والتطور الذي حققه المجلس في مسيرته. فهو رمز للجهود الرائدة والمبادرات النوعية الهادفة إلى تعزيز الرفاه الاجتماعي للأم والطفل، وتوفير بيئة حاضنة للإبداع والابتكار، تمكن كليهما من التفاعل الإيجابي مع مجتمعهما، في إطار رؤية طموحة تسعى إلى ترسيخ مفهوم مجتمع الرفاهية والسعادة.
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